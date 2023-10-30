你是期待興奮還是忐忑不安？

人們的心情千變萬化，隨著日常生活起伏跌宕，可能因為好事發生開心不已、遇到特殊節日興奮期待，也可能剛好同事耍雷、主管暴怒掃到颱風尾而感覺厭世疲倦，在心裡吶喊「好想一秒退休」啊！

無論何種時候，不少人都會買張彩券試試手氣，期盼「一券在手，希望無窮」，為自己買個小確幸，甚至是翻轉人生的幸運機會。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友熱議購買彩券容易中獎的8種心情，趕快一起來看看吧！

No.8 做點大事拚一下吧

經過三年新冠疫情，雖然大家的日常生活已逐漸恢復正軌，不過全球物價、原物料上漲，許多產業仍在經歷嚴峻考驗，連帶上班族也是苦哈哈，眼睜睜看著獎金、年終都縮水。心裡的苦水和怨氣無處發洩嗎？這時候就想到買張彩券拚一把手氣。

有網友分享看到自己的績效獎金被腰斬，一秒理智線斷掉，氣到揪整個部門的同事一起買彩券，「業績獎金被砍氣氣氣，乾脆拚一把手氣」，希望能順利中獎幫荷包補補血。

No.7 這下完了芭比Q啦

生活中難免會遇到分手情傷、工作不順等大大小小的挫折，不管是跟另一半吵架還是上班被主管唸，都是人生中少不了的經歷之一，難過失落的時刻你會想用什麼方式轉換心情呢？有人喜歡喝手搖、吃甜食創造「Sugar High」，也有人喜歡來張彩券買一個提振精神的機會！

有網友就說「心情不好的時候就想花錢買快樂」、「之前看新聞說有人分手很傷心，拿分手日的號碼去買，結果中了一百萬」，下次不妨也試試看，說不定喜從天降喔！

No.6 我的愛心好棒棒

雖說大家買彩券時都抱持著想要中獎，甚至希望能財富自由的期待，不過也都有做公益的心理準備。無論大樂透或威力彩......都屬於「公益彩券」，買彩券的同時就是做好事，除了希望更能發揮愛心呦！

許多網友都表示買彩券「是做公益的一種，別人開心自己也開心」，認為有中獎是小確幸，如果沒中獎也可以轉換想法，當作做公益的正面思考，「搞不好福報累積夠多就中獎了」。

No.5 像打電玩一樣酥麻刺激

你也對穩定規律的生活感到枯燥貧乏嗎？每天日復一日，雖然相對平穩踏實，卻也缺乏新鮮感，因此不少人喜歡在單純的日常中追求新挑戰，像是多參加戶外活動、學習新知等等都是常見的作法，也有人喜歡沈浸在電玩遊戲裡尋找刺激。

另外則有一派人喜歡買彩券，除了買一個翻轉人生的希望，更能從對獎過程中滿足腎上腺素激升的興奮感，希望能順利被幸運女神眷顧，「像玩生存遊戲的感覺」、「每次對中號碼都覺得像被電到，超刺激」。

No.4 吃飽閒閒沒事做

走過路過不能錯過！除了秉持特定心情走進彩券行試手氣，也有不少人只要閒來無事就想買一張，保持平常心、用不期不待的平穩情緒面對開獎，將買彩券當成一種生活習慣。這樣近似於「寧可錯買一百，也不能放過一張！」的堅持，其實也默默地增加了不少中獎機會。

有相同經驗的網友分享「就是不抱期待加減買，真的多買幾次就中了」、「有經過就會小買一下碰運氣，有幾次還真的中獎，直接吃一頓好的」。

No.3 魯蛇的水逆人生

上班族們每天辛勤工作，不時要忍受同事出包、主管找碴，或是不小心捲入職場勾心鬥角，無辜成為三明治夾心裡外不是人，苦在心裡口難開，天天吶喊「不可能這麼水逆吧！好想放假！」

心情如此晦暗的時刻，許多人會踏進彩券行，抱持「說不定財神爺看我可憐，會幫我一把」的精神，買一個魯蛇逆襲、翻轉人生的機會，轉換厭世心情之餘，還有機會擺脫為五斗米把腰對折再對折的社畜小圈圈，搞不好下個提早退休的幸運兒就是你。

No.2 又期待又怕受傷害

踏進彩券行時總是希望幸運之神降臨，不過對獎的瞬間卻又緊張、焦慮不安，在期待和怕受傷害的天秤兩端來回遊走掙扎，一邊期許被財神欽點秒上財富殿堂，一邊又害怕跌入希望落空的憂慮深淵，「每次開獎都緊張，明明知道很難中但還是愛買」、「真的沒辦法平常心耶！對獎的時候都（很）焦慮，但有時候好像越緊張越會中，算是莫非定律嗎？」。你也是像這樣容易患得患失，每次買彩券都希望一定要中獎類型嗎？

No.1 今天心情美美的

每當有好事發生的時候，你會想做什麼慶祝一下呢？有人喜歡吃頓大餐當作犒賞；有人喜歡清空購物車，用物質上的滿足感慰勞一下認真打拚的自己；還有人喜歡趁著運氣爆棚的時候買彩券，希望能來個喜上加喜！

有些網友分享「機會是留給準備好的人，搞不好是幸運之神的提示啊！」、「心情好的時候就要買樂透威力彩，我真的有2、3次就是這樣中獎的」。雖然無法預測幸運何時會降臨，但趁著好運大爆發的時刻趁勢追擊，也許真的能延續生活中的小確幸喔！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年8月17日至2023年8月16日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『買彩券容易中獎的心情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。