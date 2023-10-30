為讓空汙來源獲得進一步監測，環境部針對有空汙疑慮的固定汙染源場所加裝「連續自動監測設施」(CEMS)。民進黨立委蘇巧慧，如果只以焚燒量大小來決定是否加裝CEMS，燃燒產生的有毒氣體恐成漏網之魚，呼籲應全面加裝。環境部表示，目標只要有燃燒有害廢棄物廠商均需加裝。

立法院社福及衛環委員會今(30)日處理112年度衛福部、環境部主管預算凍結案，以及繼續審查113年度環境部主管預算。

蘇巧慧表示，環境部目前納管大約132處有造成空汙疑慮的場所，共計僅約有403根煙囪可藉24小時即時監控的CEMS來掌握所排放的多樣空汙物質與流放率，然而這些列管與監測的固定空氣污染源數量僅為部分。

蘇巧慧指出，僅依據排熱量或焚燒量的大小來決定是否安裝CEMS，容易使其他排熱量或焚燒量規模雖然較小，但焚燒後物品仍會產生有毒的氣體、懸浮微粒或飛灰等固定空氣汙染源場所成為漏網之魚，對於國民健康仍有不利影響，實有亡羊補牢做法。

環境部大氣司長蔡孟裕對此回應，已邀請全國52家處理有害廢棄物廠商在本周三，也就是11月1日進行討論，目標是只要有處理有害廢棄物的廠商都須加裝CEMS。