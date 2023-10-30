世新大學中係傳出將從114學年起停招，教育部30日表示，目前尚未收到世新114學年系所調整規畫，若該校有相關需求，得於明年3月申請，教育部將依規定審查，並依總量標準規定檢視學校是否已妥為進行校內溝通程序。

世新大學中文系以往每年大一新生都有5、60人，但今年僅26人，由於招生狀況不佳，系方已開過內部會議，研擬在114學年起停招，不過後續還有很多程序要走。

世新大學今天表示，將持續以鮮明特色，吸引有志培養跨領域專業的高中生加入，唯面對少子化浪潮，「調整」之考驗，也是大學不得不為的因應之道。

世新大學說，系所在研議增調作業後，除與老師、學生召開說明會充分溝通以確保師生之工作權及受教權，校方並就相關程序進行辦理。112學年度之停招申請如獲教育部核定，會在114學年度停招大一新生，待已入學的學生都畢業後，該系所才會正式走入歷史。

教育部回應，每年2-3月受理學校系所調整，目前尚未接到世新中文系要停招的申請，但依《大學法》規定，系所增設、調整係屬大學自主權責，由各校衡酌自身資源條件，自主進行系所增設調整，經校內程序及校務會議通過後函報本部申請。

教育部進一步說，依「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」12條規定，學校申請增設、調整系所應提校內相關會議通過；停招、整併、更名者，應與權益受影響之教職員工生溝通，說明權益保障措施，至遲於校務會議召開1個月前公告周知，並經校務會議審議通過。