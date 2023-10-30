看出柯文哲柯朱會後「一轉變」 媒體人曝關鍵預言藍白合 @ChinaTimes

藍白政黨協商會議今（30）日上午在台北市長官邸藝文沙龍登場，民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲在會後記者會稱，國民黨主席朱立倫是他的老同學、老朋友。對此，資深媒體人羅旺哲指出，柯文哲今天與朱立倫的互動相當熱絡，也在社群平台PO出了許多相關影音，說明藍白不是不能談，他建議國民黨總統參選人侯友宜陣營，該好好想想，與柯之間到底卡在哪個點。

羅旺哲今在臉書發文表示，藍白協商會議登場後，柯文哲的社群媒體在第一時間，不斷釋出影片、照片，還強調，與朱彼此是老朋友、老同學，在羅看來，柯的行為是想呈現肯定這次會議的態度，並要讓民眾黨支持者清楚知道情況。

羅旺哲指出，在先前的藍白會後，柯文哲的社群沒有出現像這次的狀況，他的臉書在月初的藍白會期間，只有po出文字，他的IG唯一談到藍白合的貼文，更只有批評國民黨「逼婚」的影片。

羅旺哲認為，柯文哲這次的積極、又跟朱立倫互稱老朋友、老同學，很明顯可看出，柯並沒有拒絕藍白合作的方向，且他與朱的關係，也比侯陣營好上不少，簡而言之，藍白不是不能談，但要找對人談。羅旺哲也建議，既然高雄市前市長韓國瑜、朱立倫，以及立法院前院長王金平，都能跟柯文哲坐下來聊，且呈現的氣氛目前看來都不錯，侯陣營該好好想想，與柯之間到底是卡在哪個點。