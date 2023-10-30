基隆市議會30日進行交通處業務報告，多位市議員都非常關心基隆捷運的進度，基隆市交通處長王圳宏表示，經市長謝國樑8月與行政院副院長鄭文燦會晤，行政院同意基市府可依第四級財政補助，再加上新北場站調整的1.5億元，預估基隆市政府負擔可節省近6億元。

基隆市議會副議長楊秀玉表示，基隆捷運從她從政至今，一直都停留在紙上談兵階段，希望市府對於基捷的相關規畫及工作做詳盡的說明。市議員林沛祥也針對基隆捷運第二階段的規畫，究竟是基隆負責或是中央負責，希望市府提出說明。

王圳宏表示，基隆捷運的綜合規畫，交通部鐵道局已經在10月18日將綜合規畫函送行政院辦理審議，如果一切順利，可望在今年底獲得行政院核定。基隆捷運的總經費預估為696.89億元，其中工程費用約為657.81億元，用地費用39.97億元。

王圳宏指出，基隆捷運中央將負擔514.05億元，在地方負擔部分，基隆市分擔53.86億元。謝國樑今年8月18日拜會鄭文燦，經過雙方的會晤後，鄭文燦核示，原本中央以基隆市政府財政等級第四級補助相關經費的84％，現已依第三級補助86％，預估可減輕基隆市政府4.43億元的負擔。

另一方面，中央也承諾，基隆轄區路線配合新北市政府調整場站位置，致使經費增加1.5億元部分，也將由中央負擔。王圳宏表示，這也就意味著基隆市政府在基隆地方負擔款部分，可以省下近6億元。

後續，基隆市政府將自明年起編列預算，成立捷運建設基金，明年將編列新台幣1億元。王圳宏表示，至於向金融機構融資部分，行政院也承諾將協調公營行庫提供基隆市政府長期及優惠利率之貸款。

至於在基隆捷運八堵到基隆段第二階段的規畫，王圳宏表示，中央將等到第一階段綜合規畫核定後，再依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」第4點規定，向交通部提出本計畫可行性研究之經費需求，行政院也承諾將全力支持相關先期規畫。