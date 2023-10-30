与玥樓頂級粵菜餐廳行政總主廚許文光為台北出發舊金山、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客，精心設計「葡式椰香咖哩焗蟹蓋／大蝦乾娃娃菜／鮮鮑藤椒胡麻辣手工麵」及「巴西菇一品佛跳牆」，並首創形藝彩盤上餐，讓佳餚同時也是一道藝術品。（長榮提供）

長榮航空秋冬新菜單10月開始陸續上線，包含米其林三星餐廳主廚-中村 元計、連續4年獲得米其林推薦與米其林入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚-許文光、akeruE Dessert 創始人-平塚 牧人、中餐廚界教父-黃清標，分別設計新的經典佳餚，讓由台北飛往北美、歐洲以及部分區域航線的皇璽桂冠艙或商務艙旅客，可以在萬呎高空大啖美食。此外，飛往洛杉磯、舊金山、紐約、多倫多、芝加哥的豪華經濟艙及經濟艙旅客，亦可在萬呎高空品嚐到米其林級的与玥樓主菜。

長榮航空在本季菜單中，首次將中村 元計主廚設計的餐點提供於北美航線，許文光主廚設計的餐點則由洛杉磯航線擴增至紐約、舊金山、多倫多、芝加哥；平塚主廚餐點由洛杉磯航線獨享，調整至西雅圖、休士頓、溫哥華、東京航線，讓經常往返世界各地的皇璽桂冠艙或商務艙旅客，可以享受到不同特色的頂級饗宴；機上現做的香芋鮮奶飲，具有濃厚的台灣特色，則是今年機上飲品的新亮點。為確保旅客在機上能享用到心目中的美食，歡迎旅客提前於網路選餐，避免向隅。

長榮航空自2015年開始與米其林三星中村 元計主廚合作，以當季食材提供特色料理，秋冬為海鮮肥美時節，中村 元計主廚今年第四季以「味噌智利海鱸杉板燒 小松菜 烤秋栗」為主菜，搭配「什錦握壽司」、「干貝秋杮彩蔬醋漬」、「雪蟹錦系卷 小黃瓜生薑酢」等豐美海鮮，讓由台北飛往大阪、東京、巴黎、慕尼黑、舊金山的皇璽桂冠艙旅客，在飛機上可以優雅的品嚐到米其林三星的京都傳統美味。

長榮航空今年開始與獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜餐廳合作，行政總主廚許文光特別依照時令，為洛杉磯、舊金山、紐約、多倫多、芝加哥等航線，精心設計「葡式椰香咖哩焗蟹蓋／大蝦乾娃娃菜／鮮鮑藤椒胡麻辣手工麵」，以口感細緻的藍泳蟹佐上微辣咖哩烹煮調味，再鋪上麵包粉烘烤，呈現酥香多汁的大海滋味，搭配雞湯內加入巴西菇、花膠一同燉煮的「巴西菇一品佛跳牆」，味道鮮香美味且富含膠質，是暖胃、潤身的秋冬粵菜頂級饗宴。

擅長以創意手法、顛覆傳統、展現品味的甜點藝術家-平塚 牧人再次以新的思維，為今年秋冬設計兩款新料理，分別在台北飛往西雅圖、休士頓的皇璽桂冠艙提供「西班牙冷湯凍伊比利火腿」開胃菜，以及溫哥華、東京航線提供「松露提拉米蘇」。

長榮航空與黃清標主廚合作多年以來，所設計的譚府宴餐點均受到旅客高度的好評，此次依照時令為長榮航空的旅客準備了適合秋冬品嚐的美味餐點，主菜選用「譚府黑豆煨豬蹄」，使用傳統紅燒手法加入黑豆及秘製五香煨滷出的豬蹄，是一道兼顧美味及營養的主菜。湯品則搭配「譚府柴把文武鴨湯」，是湖南長沙傳統名菜，將鴨肉與蔬菜等食材切成條，然後捆成柴把狀，因而成名；台北飛往洛杉磯、舊金山及新加坡皇璽桂冠艙旅客皆有機會在機上品嚐到暖心暖胃的經典傳統佳餚。

長榮航空在機上飲品也不斷創新與突破，今年10月開始於台北出發長程航線皇璽桂冠艙，提供現做的香芋鮮奶飲，採用台灣在地特產的大甲芋頭，搭配香濃鮮奶，為旅客味蕾帶來獨特的享受；對於喜愛台灣手搖飲的外籍旅客而言，在離開台灣的班機上享用一杯香芋鮮奶飲，將為台灣的美食文化烙下深刻的記憶。

長榮航空一直以來致力於提供每位旅客最優質的搭機體驗，除了餐點、飲品多樣性外，餐具也採突破性的設計，讓旅客享受美食的同時也能感受樂趣，讓「吃」不再乏味、「喝」不再單調。