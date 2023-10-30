桃竹苗11月9場徵才活動，共釋出8300個職缺。(勞動力發展署桃竹苗分署提供／呂筱蟬桃園傳真)

疫後景氣復甦，半導體、餐飲、零售等產業皆拋出大量職缺，勞動力發展署桃竹苗分署將於11月，在桃園、新竹、苗栗等地區辦理9場徵才活動，共邀請244家廠商釋出8300個職缺。其中11月10日桃園場將在楊梅體育園區登場，多家知名大廠釋出700個職缺，歡迎求職、轉職民眾把握機會踴躍參加。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛指出，勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」分別從勞工端及雇主端給予協助，積極改善產業缺工問題。勞工端部分，針對符合一定薪資要求的「專案職缺」，經推介就業的失業勞工，每人每月最高發給就業獎勵金1.3萬元，藉此鼓勵民眾投入缺工行業；雇主端部分，則由中央單位機關配合專案推動，同步提出產業輔導措施。

9場徵才活動11月10日下午率先在桃園楊梅體育園區登場，包括中華汽車、金豐發、安博全球航太等21家知名廠商，釋出700個工作職缺。緊接著11月14日桃園場及八德場、11月15日中壢場、11月16日苗栗場及新竹場、11月17日桃園場及竹北場、11月24日桃園場。其中，竹北場次邀請台星科提供工程師及技術員等優質職缺，薪資最高上看5萬6000元，添好運招募店經理月薪資上看5萬1000元。另針對「疫後改善缺工擴大就業方案」，許多廠商提供餐飲業專案職缺。

新竹場邀請智邦、辛耘、景元、寶雅等廠商，提供設備工程師、技術員、儲備幹部、兼職及正職門市人員等職缺，為便利民眾快速求職，該場徵才活動採「無紙化」、「科技化」徵才，想求職的民眾可先至「台灣就業通」網站登錄履歷資料並報名參加，當日到場填寫求職登記表，還可兌換精美小禮物1份。各場次詳細徵才內容與地點，可上「台灣就業通」網站查詢。