大鵬灣國家風景區管理處為持續推動低碳永續觀光，今年辦理的Bike tour 35單車活動，結合兒童滑步車大賽，在大鵬灣國際休閒特區熱鬧起跑，今年活動有大小選手超過500名，遊程結合在地水域業者安排水域體驗、卡丁車及DIY手作體驗，同時也有屏東觀光圈市集及大型水氣墊城堡，讓單車活動豐富精彩，成功吸引民眾參加，藉此推動大鵬灣永續觀光。

鵬管處長許主龍表示，Bike Tour 35活動主要讓遊客體會藉由單車的綠色輕旅行，玩遍大鵬灣國家風景區，遊程中特別將路線規畫到潮口平台，並結合獨木舟紅樹林探索，以獨木舟為工具，在教練帶領下全程解說導覽，近距離欣賞紅樹林濕地生態特色。

結合濱灣碼頭帆船基地的立式划槳遊程，讓遊客知道大鵬灣是體驗風帆船的最佳場域，尤其大鵬灣域得天獨厚的天然環境，有風無浪，可以體驗搭乘帆船或玩立式划槳，水陸雙享遊程規畫，將低碳永續的綠色旅遊發揮到極致。

「單車是最適合大鵬灣的旅遊方式！」許主龍說，環灣一圈約12公里，可一次欣賞跨海大橋、「海上教堂」美景、濕地生態和濱海風景，是最悠閒放鬆且推薦的體驗方式；大鵬灣周邊擁有豐富的天然景觀及人文元素，透過自行車體驗東港鎮與林邊鄉的美食與景點名店，感受「單車旅遊＋屏東觀光圈」魅力。