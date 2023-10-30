楊大正以《我願意》拿下今年第58屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，習慣金曲獎舞台的他，在拿獎時不小心口誤說成「感謝金曲獎」，意外製造笑點。他近日在鏡電視《藝術正發聲》暢談如何在歌手與演員角色，感性的說：「戲劇是詮釋角色，音樂是詮釋歌曲，所以它們的本質都是『情感』跟『詮釋』，兩邊一直交換地做，對兩邊都會一直有幫助。」

楊大正是樂團滅火器的主唱，演出過影集、電影，同時更跨足舞台劇，他笑說，這得感謝導演吳念真的慧眼，「2018年之所以演出《再會吧 北投》裡的許志宏一角，是因為我的外表看起來『痞痞的』」。接下來，他將參演由吳念真編劇、導演的12月舞台劇《人間條件八─凡人歌》，挑戰自我，詮釋上有雙親、下有青少年兒子的「三明治世代」心情。

執行導演吳定謙在現實生活裡，也跟楊大正一樣是為人父，談到與孩子的相處，他說：「我當然想跟孩子當朋友，但是我怎麼去教他們這個世代要面對的東西，那是不可能的，唯一的希望就是孩子以後都能跟我講他在想什麼。」《人間條件八─凡人歌》劇情描述年近70歲退休公務員的老年危機感，延續寫實對白的風格，被形容像是裝了監視器在每個人的家裡。吳定謙笑說，「這根本就是爸爸吳念真把自己平日不敢講的話都寫進去了」。