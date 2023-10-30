官田分隊小隊長陳至坤提醒家中如有獨居長者的民眾，應定期與獨居長者保持聯繫，確保他們的安全及健康狀況。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區一名70多歲的獨居阿公，30日一早在家裡不小心跌倒、無法起身，家中又沒有其他人能幫忙，幸好有鄰居聽見阿公因疼痛而發出哀號聲，但見大門深鎖，只好打119求救，消防人員到場後破窗搶救，老人家生命徵象穩定，後續被送往醫院治療檢查。

官田消防分隊今天一早9點接獲報案，官田區烏山頭有位獨居長者疑似在家發生意外，到場後確認為一名獨居長者倒臥房間，在與家屬、里長及勤區等單位協調後，決定破窗進行救援，所幸該名長者生命徵象穩定，僅因行動不便，不慎跌倒後無法起身，經完成各項評估後將長者送醫院檢查。

官田分隊小隊長陳至坤說，台灣邁入高齡化社會，獨居長者人數也將逐漸增加，提醒家中如有獨居長者的民眾，應定期與獨居長者保持聯繫，確保他們的安全及健康狀況，而獨居長者也應隨時擁有緊急聯絡資訊，例如緊急連絡人等，以及明確的醫療護理計畫，包括藥物管理或緊急處理方式。