40歲日本藝人上原多香子「SPEED」團員之一，曾是在王力宏的《心跳》MV中露出，2012年與歌手TENN結婚，竟在2014年傳出和男星阿部力搞曖昧，導致歌手老公TEEN想不開過世，2018年她再嫁舞台劇導演高山和也，沒想到又傳出和小鮮肉搞不倫戀，高山和也氣到家暴上原多香子，如今傳出她帶孩子投奔小王，男方身分也遭日媒曝光。

根據日本媒體綜合報導，2012年上原多香子與嘻哈團體ET-KING成員TENN登記結婚，但婚姻僅維持了2年，便傳出她與不倫男星阿部力，導致TENN傳出輕生驟逝，更在遺書中暗指太太偷吃，「我的身體不能讓妳有孩子真的對不起，真的真的很抱歉」、「和阿部力在一起的話，一定能夠跨越過去。下次再背叛誰可不行哦」。

之後上原多香子再嫁舞台劇導演高山和也，並移居沖繩。未料，《週刊文春》報導，上原多香子疑似和年輕鮮肉男過從甚密，也被高山和也於2023年6月底發現，兩人起了爭執，女方指控遭男方家暴。

如今，上原多香子再婚後生下一對兒女，也被《FRIDAY》拍到她去幼稚園接小孩，且企業家小王還開車來接送，她在沒有談妥離婚下，已經有了自己的新生活。

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