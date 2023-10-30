「凱華樓」中華料理招牌「黃袍北京烤鴨」，爐烤後外表有如披上黃袍般的油光發亮，一鴨三吃餐券旅展優惠價2580元。(JR東日本大飯店台北提供)

「凱華樓」中華料理「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3088元，約是原價71折。(JR東日本大飯店台北提供)

「HAYASE」日本料理餐廳推出每個月依季節食材變化的「季節懷石雙人午餐套餐」，旅展限定價4400元。(JR東日本大飯店台北提供)

JR東日本大飯店台北提供多種住宿券優惠，最低23折，11坪大的「都會客房純住房券」4399元，買10送1。(JR東日本大飯店台北提供)

為迎接即將到來的ITF台北國際旅展，JR東日本大飯店台北即日起至11月20日期間，舉辦線上旅展搶市。JR東日本大飯店台北館內的餐廳都各具特色，此次旅展不能錯過飯店的多款超值餐券，像是自助餐券平均每張1100元、烤鴨一鴨三吃2580元；實體旅展更祭出自助餐券每張999元的快閃優惠誘客。另有住宿券4399元買10送1，不管是住宿券還是餐券，送人自用都適合。

【鉑麗安自助餐套票 原價68折每張1100元】

JR東日本大飯店台北館內的Brilliant「鉑麗安」自助餐廳以多國美食料理為主題，提供半開放式廚房和多道現做料理，擁有高人氣。每年旅展，「鉑麗安」自助餐券的買氣都很熱絡，今年業者祭出「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」雙人券2500元，約是原價77折優惠。

另有平日午晚餐自助餐券套票，1套6張原價8880元加1成，旅展限定價6600元，平均每張1100元，相當於68折特價。而在11月3日至6日實體旅展期間，業者特別安排了每日限量排隊商品，其中原價1628元的「鉑麗安」平日午晚餐自助餐券，旅展快閃優惠價999元，下殺61折，每人限購2張。

今年12月，「鉑麗安」將推出「聖誕節主題海鮮季自助餐」，吃得到爐烤美國牛肉、生蠔、三點蟹、麵包蟹、旭蟹、白蝦、現流清蒸鮮魚等，以及豐富的栗子濃湯、暖冬鍋物和韓式泡菜豬肉鍋等聖誕節傳統美食。餐券即買即用。

【北京烤鴨三吃72折 宮殿御膳雙人套餐71折】

飯店內以宮廷菜系聞名的「凱華樓」中華料理，推出饕客必吃的「黃袍北京烤鴨」一鴨三吃餐券，原價3280元加1成，旅展優惠價2580元，約優惠72折。「黃袍北京烤鴨」爐烤後外表有如披上黃袍般的油光發亮，是「凱華樓」招牌料理。

另有原價4356元的「磐龍宮殿御膳」雙人套餐，旅展特惠價3088元，約原價71折。瞄準疫後民眾餐敘和商務會議需求，今年餐廳特別推出「平日商業午餐」10人套券6990元，約是原價79折好康。

【日料餐廳優惠8折起 住宿券23折、買10送1】

由日籍料理長掌杓的「HAYASE」日本料理餐廳，也推出優惠最低8折的套餐優惠券饗客，包括每個月依季節食材變化的「季節懷石雙人午餐套餐」原價4960元加1成，旅展限定價4400元；而「北上和牛骰子套餐」或「鳴瀨海鮮套餐」的鐵板燒雙人午餐套餐旅展優惠價5600元，約原價8折。

計劃到台北旅遊或享受度假小確性的旅人，JR東日本大飯店台北同步提供多種住宿券優惠，最低下殺23折。11坪大的「都會客房純住房券」4399元、「都會客房一泊一食」含「鉑麗安」自助式早餐2客，旅展優惠價5199元；另有13坪空間的「行政尊榮客房一泊一食住宿券」含「鉑麗安」自助式早餐2客及行政酒廊禮遇，晚間17：00至19：00 Happy Hour時段，免費享用多款輕食、熱食、哈根達斯冰淇淋、飲品無限暢飲等，旅展優惠價6599元。同樣商品住宿券團購優惠享買10送1好康。

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