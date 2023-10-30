國民黨立院黨團今開記者會指出，蔡政府執政8年合計編列506.9億元推動新南向政策，結果卻是對東協國家出口佔比逐年降低，對中國大陸貿易依存度仍重。審計部統計指出，我國對新南向國家出現貿易出超縮減情況，且逐年降低。新南向政策根本上是澈底失敗，淪為蔡政府的大內宣工具。

總召曾銘宗表示，蔡政府執政下，我國對中國大陸和香港出口佔比為41.2％，馬政府時期平均在40％左右。蔡政府曾說，雞蛋不要放同一個籃子上，但事實上，是籃子裡放更多雞蛋。對照我國對東協國家部分，106年對東協出口比例為109年將至15.4％、110年15.7％，去年才緩步回升到16.8％。

曾銘宗說，蔡政府引以為傲、引以為豪的新南向政策，對中國大陸依存度反而更高，對東協相關出口反而降低。曾銘宗認為，蔡政府花了506.9億元的新南向政策，是澈底失敗，淪為大內宣。蔡英文總統和民進黨總統參選人賴清德，請出來講清楚、說明白。

書記長謝衣鳯表示，根據主計總處統計，蔡政府新南向政策預算編列，從106年度開始，編列了44.4億元，到了113年度編列了63.8億元，總計編列506.9億元。到了111年度出口大於進口已經萎縮到134億元；這代表蔡政府近幾年編列新南向政策，並沒有顯著成果。

謝衣鳯進一步指出，我國ECA(經濟合作協議)和FTA(自由貿易協定)的貿易覆蓋率，低於主要競爭對手，包括新加坡、韓國、日本。台灣在109年貿易覆蓋率為8.86％、110年9％、111年8.19％。反觀新加坡在111年貿易覆蓋率為95.08％、韓國77.30％、日本77.82％。換句話說，我國對於各項貿易談判，低於我國貿易競爭對手。其次，我國申請加入CPTPP的進度，和跟新南向國家簽訂協定進度均落後，這將產生包括在人才交流上的困境。

台北市議員李彥秀表示，經濟政策應該回歸到專業，而不能被意識形態綁架，民進黨逢中必反的態度和角色，扭曲了整體新南向政策本質。國民黨不反對新南向政策，但應該善用與新南向國家和中國大陸間，一個非常重要的連結點，而不是斷點。李彥秀要問民進黨總統參選人賴清德，你的經濟政策是什麼？繼續做為斷點？還是東協、中國大陸間的連結點？