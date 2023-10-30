針對員工爆料南亞（1303）近日內部一份公文簽呈鼓勵資深員工11月30日前申請退休，最高優退5個月薪資，生效日為今年12月20日之前，員工擔心接下來將是裁員。

對此，南亞董事長吳嘉昭澄清表示，此因台灣電子材料事業部產能操作率偏低，方進行公司正常營運機動調整，「鼓勵」員工優退，一切交由員工自願選擇，並非強迫。即使沒有人申請，也不會有懲罰措施，目前也沒有員工擔憂的裁員想法。預期電子材料明年市況可望好轉。

此外，經詢問台塑、台化、台塑化，均回應指出，企業為維持長期人才培養，除遵循法令65歲退休規定，也有鼓勵提前優退措施，但絕無強制提前退休。雖然當前石化緩步築底復甦，但目前都沒有發布新優退方案或裁員想法。一切退休及鼓勵優退原則都按企業既有機制。

吳嘉昭說，南亞電子材料生產基地包括台灣及大陸，今年前三季電子材料營收占比各為台灣36％、大陸64％；產能操作率為台灣60-65％，大陸80％；盈餘狀態台灣電子材料事業部小虧，大陸小賺。整體電子材料前三季營運為小賺局面。

對於當前台灣、大陸電子材料事業部營運營運差距，吳嘉昭指出，電子材料主要市場在大陸，且大陸廠區的成本條件也較佳，而台灣則以安排高端應用為主原則因應。面對當前電子產業市況調整，方出現台灣營運小幅虧損承壓狀態。

台塑企業總管理處也回應，這個也許是南亞公司，針對他們基層員工優退方案，屬各別企業正常營運調整，所以總管理處並不知悉，也沒收到通報。一切人事都按既有規則執行。