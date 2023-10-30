綜藝天王胡瓜日前被爆和20歲啦啦隊女神熊霓傳緋聞，熊霓30日出席影集《話神傳》記者會，再度被關心兩人互動，之前都避談的她，坦言看到新聞當下覺得滿無奈的，「瓜哥真的是很照顧後輩的前輩，願意提攜每一位後輩」。她也大聲宣告：「我是（《綜藝大集合》）固定班底。」強調不會刻意避嫌。

熊霓說，「瓜哥很常把我們叫去，覺得這一段應該怎樣呈現會更好，有時候真的做不好也會直接罵」，她舉例，有時候可能因為要表演太緊張，沈溺在緊張情緒裡，胡瓜發現她心不在焉時就會立刻提醒「這樣很不對」。

爆出緋聞後，熊霓私下沒有再和對方特別討論此事，強調，「沒有的事情就不太需要做什麼討論，我們錄影也照常進行」，被問私下是否需要和胡瓜避嫌？ 她說沒有刻意避嫌，現在都照常錄影。 身旁的宜芳跳出來救火回應，「就是因為沒有發生過，應該也沒不用刻意避嫌，瓜哥真的很照顧後輩」，隨後還自嘲，「我待在節目這麼久，怎麼都沒人關注我。瓜哥對大家都很好，不是單獨什麼，不管是嚴厲還是平和的照顧都有」。

至於跟丁柔安互動如何？熊霓說，「之前《最強綜藝秀》錄影時柔安姊有來旁邊看，也有到球場幫我們一起加油」，但也坦言「跟柔安姐沒有到這麼熟」。

首次挑戰演戲的熊霓，在影集《話神傳》中飾演被男朋友劈腿的直播主，第一場戲還面對難度很高的哭戲，「那時候真的有哭，要再拉回到正常情緒滿難的，會一直處在低落的感覺，最難的是沒有台詞時需要眼神去演，讓觀眾知道內心想法」，現實生活中的她則沒被劈腿過。