羅東聖母醫院30日舉行中心建物捐贈儀式。（羅東聖母醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙（前排右5）30日參加建物捐贈儀式並表示，希望大家一起拚出宜蘭的好健康。（羅東聖母醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣唯一「偏鄉血液透析中心」30日動工，預計年底完工啟用；衛生局期盼該中心的設立能建立完善的醫療照護網絡，以打造「健康照護零死角」。縣長林姿妙說，感謝聖母醫院成為偏鄉醫療強而有力的後盾，對縣民生命的把關，一起拚出宜蘭的好健康。

每當颱風豪雨來襲時，南澳居民就要面臨交通中斷造成的不便，其中影響最深鉅的莫過於定期透析的病患，加上偏鄉有血液透析各項醫療儀器配置、耗材、醫護支援人力及合適醫療場域等問題；因此看似簡單的透析中心，卻有許多營運成本壓力，故一直找尋不到合適的解決方法。

衛生局長徐迺維指出，在多次風災後深覺大南澳地區的血液透析中心勢在必行，遂邀請長期耕耘偏鄉醫療的聖母醫院共同商議可行方式。經南澳鄉長李勝雄及民意代表們的助力，在召開多次協調會議後，最終取得南澳民眾服務社的願意，捐贈南澳一段994地號上205建號的建物，讓醫院設立南澳門診部「血液透析中心」。

該建物為1997年4月建造完成，1層樓、約75坪，院方耗資逾2千萬元經費裝修，預計設立16張透析床，年底完工啟用，並於每周一、三、五提供民眾透析。目前大南澳地區洗腎個案有32人，和平地區10人，未來這些個案將無須再舟車勞頓奔波到羅東或花蓮，就近在地即能接受透析的醫療服務。

林姿妙表示，聖母醫院長期以來對縣民生命的把關，並做為偏鄉地區醫療強而有力的後盾，且不以營利為目做公益、救人；天災地變無法預測，但預防勝於治療，因此在多方溝通協調努力下成立透析中心，偏鄉洗腎者就可不受天候限制，隨時保護他們的健康，感謝醫護人員24小時的待命，讓大家一起拚出宜蘭的好健康 。

院長馬漢光指出，聖母醫院在南澳的醫療深耕已久，不僅有每天的巡迴醫療、夜診，還有南澳復健站、全台唯二的部落「微型日照中心」，去年還設立了「澳花醫療復健中心」，今天透析中心的動工，將拚上最後一塊拼圖，實踐對偏鄉醫療的承諾與使命。