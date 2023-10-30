在泰國前總理戴克辛么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）27日成功當選執政黨為泰黨新一任黨魁後，總理賽塔（Srettha Thavisin）俯身親吻貝東丹的手，這一幕在網路引發廣泛的討論。部分網友和專家認為，賽塔的舉動不符總理形象，有「俯首稱臣」的味道。

據泰國媒體報導，在貝東丹當選泰黨新一任黨魁後，賽塔接受媒體採訪時祝賀貝東丹當，並讚揚她的卓越才能。他表示，貝東丹具備優秀的領導才能，堅信她有能力領導好為泰黨。賽塔還開玩笑地補充，「貝東丹可以當下一位總理」。 此話一出，引發網友們激烈討論。

賽塔事後對此回應，他與貝東丹親如兄妹，而且貝東丹是為泰家族首領，而他則是為泰家族首領的顧問，2人一路奮鬥、互相尊重，當時的舉動只是想表達尊重與欣賞。賽塔還表示，當天他是以為泰黨成員的身分出席活動，議員和部長們都卸下「官帽與面具」，更像是一個大家庭。賽塔堅持，不存在貝東丹操縱權力一事。

賽塔補充，當時的吻手舉動，更多是一種禮貌象徵性行為，如果仔細觀察，就會發現他並沒有吻到貝東丹女士的手，因此他不希望民眾過度解讀。他表示，身為總理，他會管理好自己的職責，而貝東丹是國家軟實力戰略委員會副主席，也會做好自分內之事。

賽塔最後強調，泰國只有一位總理。