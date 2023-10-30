蘋果iPhone 15系列新機在大陸面臨華為Mate 60 Pro系列的激烈競爭，美國財經媒體披露，越來越多跡象顯示，美國在其最重要的市場遇到挫折，正在將大陸消費者拱手讓給華為。

報導提到，市場研究機構GfK的數據顯示，iPhone 15系列上市當月的銷量，比去年下降6%，研調機構IGC所提供的數據則顯示，iPhone 15系列第三季的出貨量約下降4%左右，兩家機構都將華為重返智慧手機市場列為關鍵事件。

高級分析師Hayden Hou表示，華為強勁成長的背景下，iPhone 15系列的銷量下滑6%左右，華為Mate 60 Pro系列在未來還是保持強勁的銷售趨勢。

另外兩家研究機構Counterpoint Research與Jefferies也提到，大陸經濟挑戰打擊消費者需求，直接影響到iPhone 15系列的銷售量，下滑幅度最慘恐達兩位數，iPhone 15在功能上雖有明顯提升，但未能刺激大陸市場成長。

蘋果約有20%的營收來自大陸，加上幾乎所有iPhone都是透過合作夥伴在大陸生產，但美中之間日益緊張的局勢，讓蘋果陷入危險的境地，蘋果選擇將生產基地拓展至印度與東南亞，此時富士康卻遭到稅務及土地調查，讓狀況陷入混亂，不利蘋果後市。