周蕙（右起）、小蟲及簡文彬30日出席記者會。（陳俊吉攝）

陳淑樺已消失歌壇20多年。（本報系資料照）

昔80年代華語歌壇巨星陳淑樺，以一首〈夢醒時分〉奠定天后地位，卻因走不出喪母之痛，神隱演藝圈已超過20年，近年更傳出她失智，身體狀況令人堪憂；曾與她合作包括〈明天還愛我嗎〉等歌的資深音樂創作人小蟲，今（30日）出席「大玩樂家III-小蟲＆簡文彬＆周蕙跨樂衛武營音樂會」，被問到陳淑樺近況，小蟲直言：「去年見過一次，在她的生日趴上，她狀況很好，我很開心。」至於2人當時聊了什麼內容則不便透露，還要大家別再敲碗拱她出來開演唱會，「越敲她越不會出來」。

許久不見、創作無數金曲的小蟲，今難得現身記者會，將與周蕙、指揮大師簡文彬於明年合作音樂會；小蟲在記者會上表示自己一向不喜歡露臉、一直在遊山玩水，「只要看到自己的學生在台上受大家歡迎、接受大家鼓掌我就很開心了，今年剛好黃韻玲打來問我，有人找我做演奏會，演奏這件事比較能發揮我是個作曲家的身份」，因此被說服參與此次音樂會，「今年剛好也是我出道40年，就讓大家正正式式地來認識我一下吧」。「大玩樂家III-小蟲＆簡文彬＆周蕙跨樂衛武營音樂會」購票資訊請洽衛武營官網。