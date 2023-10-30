奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）早年出演電影《鐵達尼號》走紅，帥氣外型成為許多少女們心中的白馬王子，而他的感情狀態也都是外界關注的焦點，先前他傳出與25歲女模維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）熱戀，如今再被拍到一同出席萬聖派對，更被捕捉到兩人依偎調情的畫面。

李奧納多上周六與維多利亞伽里蒂，一同參加位於西好萊塢郊區舉行的萬聖節家庭派對，過程中李奧納多走到室外透氣，維多利亞也跟了過去，接著兩人依偎在一起，而維多利亞突然把手伸到李奧納多的內褲中，直到發現似乎有人看見，才匆匆進屋；然而，據知情人士透露，李奧納多目前已經以「女友」稱呼維多利亞，感情狀態看起來算是穩定。

EITA! Leonardo DiCaprio (48) e Vittoria Ceretti (25) foram flagrados em momento íntimo durante festa de Halloween. 👀🔥 pic.twitter.com/1StRs536jL — POPTime (@siteptbr) October 29, 2023

事實上，李奧納多對私生活非常保密，極少在公眾場合承認戀情，直到2017年才開始大膽放閃；對此，有網友製作出「李奧納多緋聞女友列表」，發現李奧納多共有57任，至今最長的戀情是與超模吉賽兒（Gisele Bundchen）交往5年，且值得注意的是，他的歷任女友幾乎都未超過25歲，而如今的新歡維多利亞正好是25歲，因此被網友笑說，是繼名模吉吉哈蒂德後，李奧納多再次打破「25歲魔咒」。