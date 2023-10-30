過去拍賣移轉量被視為不動產市場的反指標，市場趨冷時法拍量大增，然而近幾年情況全然不同，一般市場冷、法拍也冷，拍賣移轉量最大的六都，今年前三季除了台南市拍賣移轉年增45.6%外，其他五都皆下滑，台北市、新北市、桃園市都下跌超過2成，高雄市下降19.8%，台中市下跌9.7%，台南市除了是六都中唯一拍賣移轉上揚的區域，今年前三季拍賣移轉348棟，總量在六都中排名第二，僅少新北市15棟。

住商不動產台南湖美帝堡加盟店店東施慶瓏表示，台南市今年拍賣移轉量大增有幾個因素影響，首先，台南過去的拍賣移轉基期低，所以量體增加數據反應更加明顯，再者，今年大環境不好，個體戶、企業主深受衝擊，抵押之不動產流入法拍機會提升，除此之外，觀察台南市有不少地籍清理及公同共有的物件進入法拍，以法拍解套，這很可能是移轉量大幅增加的原因。

高房價時代買方、投資人尋找低價物件，法拍市場機會最高，郎美囡提醒，法拍流程、規定與一般交易市場大不相同，得標後必須在拍定7日內繳清尾款，有銀行可提供代墊款，但利率可能在6%以上，況且，許多法拍屋債權狀況複雜，或有特殊情形法院不點交，可能取得所有權卻無法使用，建議詳閱法拍物件的詳細資料，並確實了解整個拍賣程序，以免投入資金卻白忙一場。