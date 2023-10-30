第一郵集團董事長駱啟明（右一）表示，新園區將經營保稅、自貿、港區事業等跨界物流產業，配合商業模式迅速變遷，與合作廠商創新商業模式，可增加高雄地區的就業機會、提高台灣的競爭力。（袁庭堯攝）

港務公司強調，未來也會配合持續優化通關、周邊道路等相關設施。（袁庭堯攝）

配合高雄地區科技產業發展，第一郵集團將在高雄港63號碼頭興建「第一郵聯高雄綜合物流園區」，30日上午動土。配合原有的第一單元基地，預計擴建第二、三單元倉庫，將吸引高科技產業、物流業入駐，創造大量就業機會，也將成為南台灣半導體對外連結重鎮。

第一郵聯在前鎮商港區第一單元一樓海運快遞專區，專營淘寶、蝦皮等電商貨件以及普貨商業件清關及運輸派送；自貿港區事業則與美商公司及日商公司在高雄港合作半導體機台及玻璃原料自貿倉儲、廠務、報關、運輸等。

新建倉庫設置於高雄港前鎮商港第二、三單元，緊鄰萬海航運專用63及64號貨櫃碼頭，周邊交通動線順暢，可快速上新生高架道路、連結國道一號、88快速道路及國道三號高速公路，能有效降低貨物運輸成本與節省運送時間。而新建倉庫分別區分為三期工程，各為第二單元一樓（第一期）、二樓（第二期）、第三單元（第三期），每層樓室內面積均為8596平方公尺。

第一郵集團董事長駱啟明表示，第一郵集團過去在桃園國際機場經營海空轉運，開辦「貨轉郵、郵轉郵、快轉郵、國際運轉」等新商業模式。集團2019年起便在前鎮商港設置海運貨物快遞專區及自貿港區事業體，進貨量目前已達每月2000餘噸，仍在增加當中。

其中，自貿港區業務2021年起與南科連結，做「前店後廠」的服務。未來第二、三單元現代自動化倉庫建置完成，組成「高雄綜合物流園區」，提升事業生產力及倉儲轉運能力。此外，推動數位轉型，強化與高雄關的互信合作，提升通關便捷度，促進南部地區經濟發展，創造每年上百億元的GDP值。

新園區將經營保稅、自貿、港區事業等跨界物流產業，配合商業模式迅速變遷，與合作廠商創新商業模式。以第一郵聯在高雄港區為例，目前已有200多名員工（2023年10月），物流園區整體完工後，預計可擴增至千人以上。

台灣港務公司高雄分公司總經理王錦榮表示，高雄港自由貿易港區業務蓬勃，第一郵集團新承租的第二、三單元土地位處物流區精華地帶，交通便利，港務公司未來也會配合持續優化通關、周邊道路等相關設施。

經發局長廖泰翔表示，高雄經濟正起飛，2020年整體城市營利銷售額約4.5兆元，去年已成長至5.87兆元，成長約30％，代表城市投資、產業創新均蓬勃發展，明顯超越一般已開發國家、經濟成長率3％的優質成績。高雄近年面臨產業結構的轉型，引來半導體、材料、設備等高科技產業及供應鏈，該園區未來能協助廠商在全球布局。