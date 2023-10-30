新竹縣竹北警分局豐田派出所日前接獲民眾報案，指在溪洲里水坊道路附近疑有人竊取電線，員警趕赴現場，未料竊嫌見警將至，從4公尺高的堤防跳進稻田，踐踏農作物，迅速消失在稻田中，企圖逃逸躲避警方緝捕。

竹北分局指出，這起電線案發生在本月21日，員警據報到場後積極追蹤竊嫌足跡，進入新溪街的巷弄內，與當地熱心民眾、溪洲里長一同展開周邊環境搜索，使用竹竿和土塊進行戳戳樂及丟擲試探，最終發現52歲的徐姓慣竊，以殭屍姿態臥倒在稻田中，當場以現行犯逮捕。

同一天中午，鳳岡派出所員警接到一位越南籍民眾稱，在中華路與環北路附近，發現迷失年長老翁且看似需要幫助，載至派出所尋求警方協助，員警查證老翁身份，通過比對迷失老人資料庫，發現這名老翁於同月13日在社區徘徊，已有熱心民眾帶至派出所記錄在案，員警立即協助老翁返家，老翁妻子見警方平安地將患有失智症丈夫帶回來，表達了感激之情。

竹北分局表示，警方和社區一同努力、警民合作時，方能共同克服挑戰，為營造「安全、安心、安康」的環境，如在社區發現可能有家庭暴力、性騷擾等反性別暴力事件發生，或是為製毒工廠、職業賭場、詐欺機房、改造槍械等從事不法之據點，請踴躍打110電話向警方通報或檢舉，透過警民合作精神，凝聚共同維護社區治安的意識，降低犯罪案件發生率，才能共同營造優質社區。