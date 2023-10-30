雙載的機車騎士遭違規雙黃線迴轉小客車撞擊後噴飛到地面，後座乘客又遭小客車輾過躺在路面當場失去生命跡象。曾雪蒨翻攝自爆料公社

南投縣清境天空步道風景區旁驚傳死亡車禍！1輛疑為停對向車位的自小客車，雙黃線違規迴轉，不慎將1輛行進間的機車撞倒，機車騎士與後座乘客當場被撞噴飛，乘客還被汽車輾過，緊急送醫仍傷重不治。

驚悚! 為搶車位違轉? 駕駛沒煞車狂輾老婦慘死

該起車禍發生在27日下午1時左右，張姓女子（55歲）駕車從新竹到南投清境農場旅遊，行經台14甲線、天空觀景步道附近時，發現對向有停車格，疑急著要停車，違規雙黃線迴轉，撞上對向正騎車下山的全姓夫妻，兩人當場噴飛倒地，先生受傷後勉強爬起，卻眼睜睜看著肇事車將妻子輾過，導致妻子送醫後仍傷重不治死亡。

整起意外過程被當時停在路邊休息的小轎車全程目擊，事發過程也被行車紀錄器記錄下來。影像中只見目擊該事件的1家3口看到左前方車禍撞擊瞬間，機車零件四散，機車雙載2人被撞飛2，機車駕駛勉強爬起身之際，肇事車接著輾過倒地的乘客，車上3人驚聲尖叫，副駕駛座女乘客還遮住男駕駛雙眼，要他「嘜看！」車內另1乘客則提醒「快報警！」整段車禍驚悚瞬間的畫面也被轉發至臉書「爆料公社」。

南投縣仁愛警分局松岡派出所所長劉保毅證實，張女27日駕駛自小客車於台14甲線9.5公里處，違規雙黃線迴轉，擦撞全姓夫妻所騎乘機車，事發後張女又未注意前方，不慎輾壓倒地乘客，導致乘客傷勢嚴重，經送往埔里榮民醫院急救，仍因傷重，急救無效死亡；經實施酒測，張女無酒駕情形，訊後依過失致死罪送辦，肇因及違規事項依法調查舉發。

仁愛警分局表示，用路人雙黃線禁止迴轉，違規將依照《道路交通管理條例》處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，呼籲用路人請勿任意違規，遵守交通規則，以策安全。