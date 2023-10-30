2023年高雄大咖演唱會一波接一波！除上半年的新好男孩、五月天、張惠妹、南韓天團「BLACKPINK」、草蜢等接連開唱，世界知名英國搖滾天團「Coldplay」酷玩樂團也將在11/11來到高雄，接連兩天在世運主場館登場；同日在駁二大義C10倉庫LIVE WAREHOUSE，也有星光一姊「梁文音」演出。追星熱潮讓高雄的觀光旅遊成為熱門搜尋項目，高雄市觀光局彙整兩場演唱會周邊美景及美食資訊，搭配演唱會音樂，滿足視覺、聽覺、味覺的享受。

左營建業新村眷村民宿感受一下眷村生活。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳說，準備來世運主場館參加英式搖滾（Britpop）天團「Coldplay」酷玩樂團演唱會的樂迷，可就近前往今年3月啟用的左營鳳山縣舊城「見城之道」，沿大小龜山既有步道銜接至北門，一覽蓮池潭風光，再到有「高雄小香港」之稱的「果貿社區」拍照打卡當網紅；或入住建業新村的特色民宿，順遊知名眷村景點「再見捌捌陸—台灣眷村文化園區」，從不同角度認識舊時代的人事物；參加「梁文音」場次的樂迷，可就近前往「高雄流行音樂中心」、「駁二藝術特區」、「棧貳庫」、「大港橋」、「西子灣」、「壽山動物園」，或至「i-Ride KAOHSIUNG」5D飛行劇院，享受視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與移動等五感體驗。

壽山動物園、駁二藝術特區、果貿社區（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局表示，今年1月至10月中旬，高雄已舉辦46場演唱會，吸引約72萬人次，觀光效益約14億4千萬元（依交通部觀光局2021國人旅遊狀況調查報告，國人每次平均旅遊支出約2,000元），帶動本市住房率平均逾七成。這次11月11日的兩場演唱會，市區訂房率已達8成，對高雄市觀光產值有正面幫助。

古家海鮮、紅陶上海湯包、弘記肉燥飯舖、Haili嚐嚐米其林魅力。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

配合這次的演唱會，高雄市觀光業者分別推出憑演唱會票根享獲小禮或店內折扣優惠，有「高雄福華大飯店」、「寒軒國際大飯店」、「福容大飯店」、「晶英國際行館」、「翰品酒店」、「捷絲旅」、「互舍酒店」、「威豪飯店」、「城市商旅」等13家旅宿業者，以及「台灣滷味博物館」、「航空教育展示館」、「FLOMO富樂夢觀光工廠」、「彪琥台灣鞋故事館」、「珍芳烏魚子見學工廠」、「宏裕行花枝丸館」、「裕賀牛觀光工廠」、「紅頂穀創穀物文創樂園」等8家觀光工廠，再加上「愛河啤酒花園」，合計22家業者送好康。

左營「見城之道」看古城風光（圖片來源：高雄市觀光局提供）

安排好住宿，美食也不是問題，高雄有多家米其林指南入選餐廳可以讓追星族來嘗鮮。例如左營區周邊有以時尚歐陸菜著名的「弄盞欣悅」、江浙菜館「海光俱樂部中餐廳」、有25年歷史的台菜「古家海鮮」等店家；該區域內的必比登推介名單，則有煙燻鴨肉香氣四溢的「正宗鴨肉飯」、醇滑蛋液與鹹香肉燥的結合的「弘記肉燥飯舖」；市區也有米其林星級二星「Liberté」、米其林一星「承Sho」、「Haili」、米其林綠星「Thomas Chien」，或指南推薦糅合異國元素與法式精緻風格的「Papillon」、融入臺菜、客家、原住民料理元素的「沐」、臺式家常菜的「貳哥食堂」、鮮嫩多汁的「紅陶上海湯包」、肥而不膩、入口即化的「前金肉燥飯」、道地家常菜「昭明海產家庭料理」等中西式美食，追星族來到高雄，享受吃喝玩樂行程，發掘高雄旅遊新魅力！更多美食和優惠資訊，可上高雄旅遊網( https://khh.travel/ )查詢。