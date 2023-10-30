台泥董事長張安平表示，水泥混凝土不管怎麼樣，仍舊是最重要的建材，而且是無法替代的低碳建材，而台泥推出低碳建材只是第一步，「因為我們降得還不夠」，根據SBT 1.5度路徑台泥設定至少還要再降30%碳排放強度。張安平指出，2023年7月是人類有歷史以來最熱的一年，未來甚至會威脅到全人類的生存，這已經不是生意，而是整個人類的生存。張安平也透露台泥未來可以協助處理營建廢棄物。

根據聯合國環境署統計，全球碳排中，建築及公共工程產業佔43%，其中15%是建材運輸施工等造成的蘊含碳，聯合國已在2021年制定目標，2030新建建築能耗淨零蘊含碳必須減少40%以上。以一棟建築物的生命週期來看，水泥及混凝土碳排佔20%，公共工程生命週期，水泥及混凝土碳排占比更超過50%。也因此在國發會2050年淨零排放路徑中，建築部門被列為四大關鍵減碳部門。內政部計畫明年第一季啟動以建材為主的低碳建築認證；公共工程委員會規劃工程揭露碳排計畫；水利署也研擬讓投標廠商，必須提出工程碳預算，且需檢附建材供應商經驗證的碳排報告，從幾大公部門接連的動作更確認，2024年起低碳建築與低碳工程將逐漸成為市場主流。

台泥是目前國內唯一同時取得環境部碳標籤以及減碳標籤的水泥企業。在此次台泥推出的全新Total Climate系列低碳產品中，最受矚目的是減碳達15.4%的卜特蘭石灰石水泥。石灰石水泥在減碳先驅市場歐洲行之有年，目前在歐洲市場占有率超過三成。台泥創新研發更低碳的綠色配方，讓卜特蘭石灰石水泥可完全取代傳統卜特蘭I型水泥，且提供更高早期強度。

台泥也宣布於花蓮和平廠成立全台最大的UHPC超高性能混凝土建材製程中心，並且推出UHPC版片、KT版、磚類產品，最受矚目的還包括先前於能源展亮相，結合UHPC與新能源的專利防火滅火儲能櫃EnergyArk，意味台泥已經從銷售噸數的原料商逐漸轉型為高質化商品的建材品牌。