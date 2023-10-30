雨婷（左起）、艾莉兒、賴晏駒、紀卜心、凱希、黃偉晉、荳荳、李懿、孫沁岳為「萬聖節特別企劃」努力角色扮演。（八大提供）

八大《娛樂百分百》推出「萬聖節特別企劃」，由主持人黃偉晉、賴晏駒與7位藝人精心化身金鋼狼、海賊王、芭比、烏蘇拉等熱門電影角色，但也毫不留情互虧彼此變裝像「翻車」。凱希一身魔鏡造型，被形容像在模仿夯劇《八尺門的辯護人》中的角色「莉娜」；荳荳用心扮演的烏蘇拉，遭黃偉晉笑稱：「妳今天穿的這件上半身超像我二姑姑，我覺得很親切。」

藝人大玩角色扮演，黃偉晉說：「除了應景萬聖節，實際上是因為之前與節目組PK輸了，得履行承諾cosplay。」大家為了雪恥，以團體戰模式進行遊戲挑戰，在進行比手畫腳時，賴晏駒卻遇到魔王題，任務是模仿邱鋒澤平時的習慣動作讓大家猜，想不到大家接連猜成沈玉琳、吳宗憲、趙正平等，最後挑戰失敗，賴晏駒苦惱表示：「邱鋒澤就沒特色，我要怎麼模仿。」讓邱鋒澤意外躺著也中槍。

另外，「拍照躲貓貓」、「叢林洛克人」等遊戲環節，為了破除藝人不敵節目組的魔咒，大家卯足全力取勝，但也意外留下不少搞笑畫面。進行「拍照躲貓貓」時，必須在障礙物後方將身體藏好，荳荳考量男生身形高大躲藏不易，隨口說「男生先不要」，沒想到竟讓黃偉晉一度感到「受傷」；緊接要按照指令，在拍照環節中只能露出頭部，戴著假髮的孫沁岳，卻遭賴晏駒形容：「像浮屍，嚇死人。」結果藝人勢如破竹連連勝利，玩到欲罷不能的賴晏駒當場提議：「可以再玩一題嗎？滿好玩的耶。」立馬遭節目組一口回絕，直接宣布進到下一關，黃偉晉也難掩開心心情：「上次失敗有懲罰，今天雪恥成功，完全不用再輪迴。」《娛樂百分百》每周一至周五於八大綜合台晚間八點播出。