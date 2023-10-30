新北市議員國民黨團今（30）日上午在新北市議會進行總質詢，針對長照等議題表示關心，新北市府稍早發布新聞稿，回應將持續努力，預期在2025年達成轄內百家日照中心的目標。

新北市議員林金結、江怡臻、王威源、陳儀君、劉美芳、周勝考、洪佳君、黃心華總質詢時，針對長照拋出多個議題，除了關心社區長者關懷據點配置問題，也詢問三重銀新未來城建置進度等。

新北市代理市長劉和然說，近年來市府大力推動智能衛生所，讓長輩能夠遠距看診，也頗受長者滿意及肯定，市府團隊會持續以多元管道照顧偏鄉民眾健康。並針對長輩資訊落差，攜手里長、議員服務處及社團幫助，讓長輩可以透過多元方式接收資訊。

對於獨居老人安全，消防局長李清安指出，新北市推動5樓以下公寓裝設住警器，針對獨居老人、弱勢並主動前往裝設，目前一般住戶已經裝設了64萬戶，獨居老人、弱勢則是全數裝設完成，且一家不只裝設一個住警器，依照環境需要有些裝設2-3個，確保民眾的安全。

三重銀新未來城部分，衛生局長陳潤秋說，前次招標因受疫情及缺工缺料影響未能順利完成招標，現則待內政部確定都市計畫變更後再行招商，期盼中央加速腳步，讓銀新未來城及早實施，以因應台灣高齡化社會來臨。

新北市府說，目前針對長照，新北會加強局處橫向溝通、合作，持續努力，預期在2025年達成轄內百家日照中心的目標。