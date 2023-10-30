國立中山大學經營的菲律賓臺灣教育中心，疫後重返馬尼拉舉辦菲律賓臺灣高等教育展，聯手多校首度深入校園向在地學子招手。今年臺灣教育展線上同步開跑，共43所大專院校參展，提供逾800個全英學程，展期至明年1月17日，網站設有媒合功能鍵，可讓菲生快速與臺灣學校聯繫。

中山大學表示，這次展覽分別前進馬尼拉2所及宿霧1所學校舉辦，包括馬尼拉菲律賓科學高中系統、菲律賓理工大學及宿霧科技大學，共有來自臺灣14所高等教育機構、30名代表參與，活動包括14所公私立綜合及科技大學之參展學校輪流簡報，同步直播，結合教育展專屬網站提供多達800個全英學程，供有意來臺研修學子選擇。3場活動共計吸引約1600名菲律賓學生觀展，1200人次線上觀看。

菲律賓臺灣教育中心主任、中山大學國際長周明奇表示，臺教中心由教育部委託辦理，臺灣高等教育展是一個促進臺灣與菲律賓教育合作和文化交流的重要平台，獲駐馬尼拉經濟文化辦事處鼎力支持，才有機會深入在地校園招生，也體現了臺灣為菲律賓培養高等人才的誠意及努力獲得菲方認同，他們也將持續為兩國教育合作注入活力。

菲律賓學子嚮往來台念大學。（圖片來源：中山大學提供）

今年也首次於馬尼拉辦理菲籍留臺校友回娘家活動，邀請曾赴臺灣大專院校修讀學位後返國的菲籍畢業生共聚一堂，共吸引逾30名菲籍校友參加，分享他們在臺灣的學習和生活經驗，並表示已將臺灣當成第二個家，對於在臺的留學生活懷念不已。除了肯定臺灣優質的高等教育及先進的科學儀器之外，校友們對於臺灣的便利生活環境、安全的街道、完善的健保制度、友善的人民、便捷的交通及多樣化的食物等都讚不絕口。