新竹縣政府因應116學年度高中就學需求，將縣立湖口高中遷校到湖口王爺壟都計區，縣立六家高中新建南棟校舍工程日前決標，將在12月動工，兩所學校的工程都將在2025年完成，共可增加15班的供應量。

縣府教育局長楊郡慈表示，新竹縣為因應116年學度高中職入學人數激增問題，湖口高中遷校和六家高中增建外，也積極向中央爭取國立高中增班增額，經立委林思銘協商後，國教署承諾將在11月13日前，提出新竹縣市高中職可增班的具體規畫。

楊郡慈說，湖口國中1997年改制為湖口高中，是新竹縣第1所完全中學，校地不敷使用，縣府投入9.5億遷校到王爺壟都計區，教育部沒有補助經費，去年11月初動工，目前新校舍工程如火如荼進行中。

湖口高中新校區面積4.28公頃，興建5棟4層樓建物，將設普通教室24間、專科教室29間，其中1棟規畫地下1層停車場，另設射箭場及運動場等空間，預計2025年完成遷校。

湖口高中校長姜錢珠說，目前高中部18班、國中部43班，師生合計1827人，高中部有普通科、職業類科及體育班，新校區完成後預計增加6個班級，未來整體課程規畫將能更加多元。

六家國中2015年改制為六家高中，在竹苗考區是繼竹北高中後的志願學校，目前每年級有7班共21班，縣府和教育部共挹注2.7億元，將拆除南棟老舊的2層樓，規畫新建有36間現代化教室的4層教學大樓。楊郡慈指完成後，將可增加9班供應量，預計3年內高中部將增加至30班，每年級從7班擴增至10班。

六家高中校長江月媚說明，未來新南棟校舍1樓將設置圖書館，2樓以上為行政辦公室、專科教室及普通教室，啟用後將提升增班量能，提供學生更多元的自主學習教室、多元選修教室和社團教室，可有效解決現況學生學習空間不足的問題。