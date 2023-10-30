F-15EX戰機首飛

新數據顯示，F-15EX「鷹式II」（Eagle II）戰機第二生產批次每架的基本價格約為 9000 萬美元（近30億台幣），比 F-35A 的最新售價高出約 750萬美元（約2.4億台幣）。

據《突發防務》（Breaking Defense）網報導，美國空軍證實，波音（Boeing）F-15EX接下來3個生產批次的合約9月28日已敲定，這是專案的重大里程碑。但合約中每架飛機的成本為9000 萬美元，而後續批次預料會持續攀升，很可能會令那些主張專注採購更多F- 35的批評者感到訝異。

美國空軍發言人說，根據新協議，第2批次F-15EX的價格「大約」從9000 萬美元（近30億台幣）起跳，而第3批次增為9,700萬美元（約31億台幣），到了第4批次時，則降為9400萬美元（近30.5億台幣）。至於2022年11 月敲定的第一批次6架戰機交易，交機價格則為8050 萬美元（約26億台幣）。

相對的，F-35聯合專案辦公室（JPO）發言人戈梅爾（Russell Goemaere）說，預定2023、2024及2025年交付的第15、16及17批次F-35的平均基本價格則為8250 萬美元（近27億台幣）。

F-35和F-15EX戰機比一比

而波音發言人說，其中第2和第3批次會有12架F-15EX戰機，預定從2026年起交付的第4批次則會有24架，至於仍在交付的第一批次則有8架。波音戰機副總裁席爾斯（Mark Sears）說：「通貨膨脹及其影響是現實，整個行業都能感受到，但我們將繼續做出必要的改變，以控製成本，並提高產能以滿足需求。」

華府智庫密契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）高級常駐研究員的潘妮（Heather Penney）說，兩款戰機的部分價格差異，可能源自不同的生產階段。她指出，由於F-15EX是新研製的戰機，有一次性工程費用，好讓生產線得以運行。

然而，在傳統基金會擔任資深研究員的前F-16飛行員魏納柏（John “JV” Venable）卻質疑，其中有多少成本和戰機的生產有關。他直言，除了「鷹式主／被動預警暨生存系統」（EPAWSS）電戰套件外，F-15EX的許多技術並不新。

魏納柏認為，F-15EX是4代戰機，而錢花在5代隱形戰機F-35上比較值得。不過，潘妮卻指出，這兩款戰機的用途不同，很難比較成本。她強調，F-35很適合用來穿透「反介入與區域拒止」（anti-access/area denial, A2/AD），而F-15EX的載彈量大，可以在敵後作戰。她說，未來兩款戰機將針對不同的武器優化，進而發揮不同的戰力。