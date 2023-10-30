女星林心如2016年與霍建華結婚，並育有一個女兒小海豚，近年轉做製作人有成，接連推出的《華燈初上》、《她們創業的那些鳥事》、《我的男孩》等都口碑不錯，最近又登上新陸綜《我們的美好生活》暢聊日常趣事，但有傳聞指出林心如回歸大陸演藝事業卻受阻，因為年初林心如女兒生日照曝光，但她卻在大陸社交網平台發洩不滿引起爭議，且失去許大陸粉絲好感。

林心如登上陸綜《我們的美好生活》住在鄉下民宿體驗田園生活，她也與兩位大陸女星謝娜、楊紫坐在沙發聊天，聊到晚上怎麼分配房間睡覺，楊紫、謝娜提議一人一間，她隨即說道「一人一間啊，我不敢自己睡」，謝娜緊接著問「妳每天晚上都是兩個人睡的嗎」，她思考了幾秒鐘笑了出來，回答道「最近一個人睡，出來我有一點，太久沒拍戲了，太久沒住外面了，比較沒安全感。」

不過，確有傳聞指出星林心如闊別4年回到大陸上綜藝，此舉被許多大陸網友抵制，因為今年年初時，林心如女兒生日照不慎外流，但她認為是大陸網友將照片散佈，並在大陸社群平台「訓話」引起大量網友不滿，酸她事件發生在台灣，為何要在大陸社群宣洩憤怒，而聽到林心如回大陸上節目，網友們紛紛搶先到節目留言區揚言抵制。

《我們的美好生活》為芒果TV播出的生活治癒系真人秀，於2023年10月26日22:00開播，首集林心如、楊紫、謝娜打造最美鄉村民宿，蘇有朋、喬欣則是首批試住體驗官。