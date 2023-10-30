台74線草湖交流道30日舉行通車典禮，行政院副院長鄭文燦（左6）、台中市長盧秀燕（左5）及立委何欣純（左7）等人與會。（陳淑芬攝）

台74線草湖交流道今天舉行通車典禮，行政院副院長鄭文燦表示，74號環線工程由三方搭配，台中市府負責徵收土地及橋下道路、交通部公路局負責閘道施工、內政部國土署負責中山路延伸，他並點名向台中市長盧秀燕說明，中央很重視台中建設，定案的會努力往前衝，還沒定案的會趕快定案，盼台中發展得更好。

台74線草湖交流道通車典禮，由鄭文燦、交通部長王國材、盧秀燕、立委何欣純及多名台中市議員與會剪綵。盧秀燕致詞指出，台74線大里及霧峰地區增設匝道工程（台74線草湖交流道），在2016年6月獲交通部核定，計畫總經費約7.38億元，中央補助6.2億工程款外，用地範圍私有地約3萬多平方公尺、130名地主，經市府溝通獲全數地主同意，完成協議價購。

盧秀燕說，為讓上下匝道的車流順暢，市府建置草湖聯外道路，經費約4.3億元已完工；另從大里到霧峰74號橋下的平面道路第一期工程，經費約4.6億元，已完成局部通車，將再進行第二期工程，已啟動規畫設計。

鄭文燦則表示，台中74號環線經過8鄉鎮、有18個交流道，沿途人口密集，草湖交流道可讓霧峰、大里鄉親就近上下交流道，不用走擁擠的台3線，並帶動台中軟體園區發展。他強調，台中74線工程是三方的配套設計，由台中市府徵收土地及負責橋下道路、交通部公路局負責閘道施工、內政部國土署負責中山路延伸。

鄭文燦說，環線要更完善還有很多工作，目前正推動大里區增設六順橋及十九甲兩閘道，應很快可動工；另「國道1號增設銜接台74線系統交流道」工程，將在明年5、6月完成，未來由台74線上下國道1號就會很便利。

值得一提的是，鄭文燦還特別點名要向盧說明，行政院及各部會都很重視台中市的建設，已經定案的會努力往前衝；還沒定案的，也會趕快定案，希望台中會發展得更好。

鄭語畢，現場人士會心一笑，一般解讀，鄭文燦此語意有所指。民進黨總統參選人、副總統賴清德10月中旬在台中造勢場合提到盧將中捷藍線路線改到「有力人士家附近」，此語在議會引爆「誰卡中捷運藍線」爭議，有議員直批民進黨擋藍線，盧當時答詢時表示，「有人卡中捷運藍線那麼多年，放手吧！希望以民為念」。