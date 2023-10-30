林襄出席電影映後活動。（CATCHPLAY提供）

懸疑驚悚電影《惡女》上映首周末，以全台破470萬票房，登新片票房冠軍，導演宋欣穎率主要演員邵雨薇、曾少宗、林襄等人戲院跑透透與影迷互動，首周末影人見面會活動中，客串演出的林襄亦力挺支持電影，驚喜現身電影院，分享她剛看到劇本時的感受，也坦言這是一次很大的突破，第一次拍攝電影就要挑戰這麼激烈的床戲，接演前的確猶豫了一下。她說：「雖然有點害怕，但身邊的人都鼓勵我勇於嘗試，於是就決定將我的大銀幕初體驗獻給《惡女》，因為沒有拍過床戲，不知道怎麼演，印象最深刻的就是，我們身上都穿超級多件內褲，現場的防護措施都很完善。」

而女主角邵雨薇的精湛演技與層層堆疊的劇情也獲得許多觀眾力挺，「邵雨薇演技令人驚艷，演員都演得很好、故事緊湊、配樂好聽。」、「《惡女》敘事有趣、配樂驚艷、運鏡分明，而且細節非常飽滿，台詞異常精準，拳拳到肉。」、「《惡女》全片有如波浪般一層一層的堆疊交錯而來，懸疑而緊湊。」、「顛覆觀影者的預想，戲劇性很強，高潮不斷，是一部流暢、精彩、有娛樂性也引人深思的好電影。」而周末準影帝吳慷仁也力挺《惡女》，進戲院觀影後大讚：「宋欣穎導演實現了創作者的無需受限，《幸福路上》的質樸，2023就反轉成了惡女中的偏見對峙」並留言並提醒男性：「男孩們乖乖去洗碗吧！」引發網友熱烈討論。

除了周末的映後見面會，CATCHPLAY亦與秀泰影城合作推出「檢察官國輪突擊蒐證場」，將由《惡女》最帥檢查官鳳小岳，出席今日10月31日的台北惡女大搜查特別場，於當日活動時間內100名觀眾，向飾演李國倫檢察官的鳳小岳出示當日《惡女》欣欣秀泰影城指定場次時間電影票，即可與鳳小岳合影。