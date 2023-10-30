外界已把以色列現在的經濟情況，比喻成前幾年新冠病毒肆虐的時期一樣，放眼望去學校、辦公室，甚至建築工地等區域已空無一人，有的全部關閉不然就只有開放幾小時而已。

為了報復哈瑪斯的突襲，以色列利用這兩三個星期，動員召集創新高的35萬名後備軍人，約占以色列整體勞動力約8%。這全部的一切，就是以色列政府準備對哈瑪斯發動毀滅性的地面攻擊。

以色列政府大規模徵召部隊以及經濟活動陸續崩壞，所有產業停擺下，當地第4大銀行業者米拉特和銀行（Mizrahi-Tefahot）預估，目前無法正常交易下，將造成以色列政府每個月25億美元的金損。以國央行也示警，衝突時間拖愈長，各方面的衝擊就愈大。

新一輪以巴衝突發生後，以色列除了經濟受到傷害，金融市場也被波及，當地股市是全球表現最差的。特拉維夫股市主要指數若以美元計算來說，已重挫16%，市值流失近250億美元。

以色列央行宣布，要用破天荒高達450億美元，來護盤當地貨幣謝克爾（shekel）。不過，以國幣值已經大貶至2012年以來最低，並有機會締造本世紀最差的全年表現。同時，為避免謝克爾續貶，砸下避險的成本也跟著飆升。

擁有兩家餐廳的一位以色列民眾指出，在這場浴血衝突下，考慮暫時解僱70名員工。因為在哈瑪斯10月初突襲後，即使之後過了兩個多星期，冒著生命危險重新開門營業，但沒有人敢上門，就算做外賣生意也無法維持營運。

彭博社表示，以巴衝突的地理範圍以及持續的時間長短，將決定以色列經濟的影響程度。28日，以色列總理納坦雅胡示警，在以色列開始大規模推進加薩走廊同時，這場軍事衝突將是漫長而艱困的。

摩根大通27日指出，以色列近年來幾次衝突，包括2006年與黎巴嫩真主黨，以及2014年與哈瑪斯的另場衝突，持續大約7周時間，其中還包括對加薩的地面襲擊，幾乎沒有影響到經濟活動。

不過這次有所不同，摩根大通預測，以色列經濟本季的季增年率，將嚴重萎縮11%。因為，這一次的戰爭對以色列國內安全，以及信心層面產生了更大的影響力。

彭博社表示，根據調查後發現，戰爭開始最初的破壞非常嚴重，以至於在開戰後的兩周，只有12%以色列製造業者能夠產線全開。大多數人認為，員工不夠是遇到的最大問題。

同時，這場戰役將考驗以色列國力韌性。以國政府表示，今年和明年的財政赤字可能比先前預測的要多增兩倍以上。標普全球評級（S&P Global Ratings）、穆迪投資者服務（Moody's Investors Service）以及惠譽評級（Fitch Ratings），這3大信評業者都對以色列債務前景堪慮，更接近要到了首次降級的時刻。

以色列家庭支出大幅下降，對占GDP約一半的消費項目造成重大衝擊。根據支付系統清算公司Shva的統計，與2023年一周的平均值相比，以巴這次戰爭爆發後的幾天，個人消費金額大減下降近三分之一。其中，休閒娛樂等支出更是大降70%。

總部位於特拉維夫的國民銀行（Bank Leumi）表示，目前當地使用信用卡購物的減少程度，比以色列在2020年新冠疫情最嚴峻時還要大許多。以色列小型企業聯合會也說，當地整個產業與分公司都已無法運作，故大多數資方決定讓勞方休無薪假，至少好幾十萬名勞工受到影響。(2-1)