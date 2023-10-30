現在，打仗與國安成為以色列政府的主軸，如何救經濟也是重要議題。以國財政部長承諾，將實施比新冠疫情時，更大規模的景氣刺激措施。但以色列國會以及民間公司行號不支持這項政策，因為金額可能從10月最初預估的45億以幣謝克爾，約11億美元，大幅增加3倍多都還不夠用。

Hapoalim銀行統計，這次以巴新衝突的經濟損失，可能至少高達270億謝克爾，約占以色列GDP的1.5%。以色列央行於10月23日下修經濟成長率，但還是預測今明兩年可望超過2%，不過是要在衝突未進一步擴大之下的假設。

至於以色列的建築業，其實嚴重依賴住在西岸（West Bank）地區的8萬名巴勒斯坦民眾。不過，西岸自9月中旬以來，基於安全理由一直處於封鎖下，後來以色列空襲加薩走廊，又幾乎全面封鎖加薩，西岸的騷動亂象便有增無減。

從去年初以來，以色列建築業的財務狀況，已經因利率上升而經營困難。許多業者要付出的利息成本增加不少，財務也出現危機。這對銀行來說，是一個非常不好的消息，且建築業占以色列銀行業者商業貸款業務的一半左右。

占以色列政府稅收6%的建築業與房地產，因為作業停擺也讓以國收不到錢。另外，在供給吃緊下，可能會引發近年來歐洲和中東最貴的房地產市價，再次飆高。

非營利組織Startup Nation Central估計，以色列約15%的科技業勞動力已被徵召預備打仗，新創公司中所流失的科技人才更高，因為年輕員工是主力。人工智慧AI業者Mica表示，自己有名的表兄弟被綁架到加薩走廊，另一名已經擔任預備役軍人近三周了，還是會努力維持公司正常營運的。

彭博社表示，上周接受調查的500家高科技公司中，包括當地企業和跨國公司在內，超過70%回答重大投資計畫正要延遲或乾脆先取消。因為，這場危機可能會給以色列經濟帶來時間更久的傷痛。

創業40餘年的辦公用品生產商Gvaram Industries指出，65名員工中只有不到四分之一還來上班，產品訂單正慢慢在消失不見，加薩附近的地區不知是否還有未來，過去已經歷毫無止境的功擊與軍事行動。(2-2)