瑞銀資產管進一步說明，大致來說，我們認為，與亞洲公司的一對一會談比較輕鬆，此外相較於產業活動等媒體予以報導的大型團體環境，亞洲的閉門會議也更具生產力。對照歐洲公司，亞洲公司的決策人士比較難以接觸，因此，為了確保內部專家能順利代表我們推動 ESG 工作，協助專家充分理解我方期望，極為重要。

瑞銀資產管接下來舉例說明，亞洲當地ESG議合的運作實務，某間中式食品公司確立顯著ESG進展。食品安全與營養標準，在中國境內備受關切。我們從三年前開始，與這家食品公司展開議合交流，當時的營養供應倡議(Access to Nutrition Initiative，ATNI)也首度將中國企業納入自身指數當中。ATNI 是全球性的聯盟，旨在呼籲全球各家主要食品與飲料業者正視營養問題，擴大提供更健康、更平價的食品。這家食品公司當時的得分偏低(主要是因為ATNI無法獲得充分公開資訊可供評分)，然而這點也成為協作式議合的開展契機。我們身為ATNI的成員之一，與其他30位投資人密切合作，共同主導了與這家公司的議合交流。初始目標包括了更深入理解ATNI對於投資人的重要性，以及在治理、策略、遊說、透明與營運安全方面，促成業者採取最佳實務。

從一開始這家公司即以開放的態度看待變革提案。公司甚至在議合展開之前，即已探索營養評估系統，藉此促進健康食品研發，並且根據自身研究，強化控管產品當中的營養成分。我們的議合活動，提供了公司所需的額外力道，助其具體向前邁步。為了專注改良食品既有成分，我們鼓勵該公司設定各種目標，減量添加油脂、鹽、糖，同時設法提高食品的營養保健效益。

過往三年的議合交流，公司並未侷限於ATNI事務，也願意針對關鍵ESG提案而與投資方進一步合作，從而在氣候變遷、水資源潔淨以及健康衛生課題方面，達成顯著進展。對於溫室氣體的減排，我們鼓勵這家公司，進一步改善各家上游供應廠商之碳足跡；公司遂同意並與廠商共同建立減排生態系統，運用系統性方法設定各項目標，實施檢測與減量。

如此顯著的進步，自然獲得了矚目，除了公司的ESG評量結果更上層樓、納入永續指數，此後更贏得環保獎項，永續旅程亦順遂發展。

瑞銀資產管理表示，為了促成重大轉變，在現實世界裡創造具體成果，我們眼中的ESG議合乃是不可或缺的一環。憑藉著對於永續投資的堅定承諾，以及全球規模與資產類別的廣闊程度，我們有能力協助亞洲的公司及客戶達成永續偏好與目標。積極主動的方法，與議合交流的決心，將帶領我們達成目標。