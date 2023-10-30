金馬獎7項提名電影《老狐狸》27日在東京國際影展舉行世界首映，29日第2次放映，參演的日本女星門脇麥亮相，與導演蕭雅全、同片演員劉奕兒一塊出席盛會。門脇麥回憶片中有場和劉冠廷的吻戲，她說當時非常冷而且還下雨，兩人在夜晚的街上親吻，得靠火爐取暖、在發抖中拍完。

這是門脇麥首次參演台灣電影，她憶及去年接到演出邀請當下心情，表示：「我10多歲的時候開始看侯孝賢導演的電影，所以非常喜歡台灣電影，有種終於可以去到自己憧憬的世界，所以很開心。」而她初見劉冠廷，是團隊8人一起視訊，原本不熟悉對方，以為螢幕裡的其中一角、劉冠廷那一格是在播電影，形容他：「外表很有魅力，不過眼神給人一種哀傷的感覺。」劉冠廷也讚對方：「有一雙會說話的眼睛。」

問門脇麥是否對於電影故事或角色有特別共鳴之處？她說：「其實我沒有特別有共鳴，首先，因為故事背景是90年代，所以從服裝、化妝上就讓我覺得完全不是平常的我。」讓她印象深刻的戲，是她要對劉冠廷講聖誕快樂的戲，「光是講聖誕快樂就讓人這麼莫名傷心、難過，加上現場的氣氛以及導演投射過來的目光，這是一場讓我很揪心的戲。」

劉冠廷（右）與門脇麥的吻戲看似唯美，實則冷到兩人發抖。（華映娛樂提供）

導演蕭雅全則說：「門脇麥非常真性情，表達與聆聽都很坦率，我很喜歡，喜歡到漸漸喜歡跟她開玩笑，我的玩笑通常都很好笑，可惜她聽不懂。也可惜我們工作只有短短5天，沒機會帶她參觀台北或下廚請她。她透過錄音檔案學習中文台詞，我們的目標是她要有正確的嘴型。她最有味道的是眼神，當她沈默看著對手眼神真是迷人。」