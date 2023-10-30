漫威影集《洛基》第二季在Disney＋ 播出至今承繼第一季的討論熱度，日前上線的最新集數也讓洛基、梅比斯、以及老歐等人在修復所有時間支軸、拯救「時間變異管理局」（簡稱TVA）的路上遇到危及所有多元宇宙的空前危機。

對此執行製作人凱文懷特近期接受外媒採訪時表示，早從《洛基》第一季開始，團隊就一直在思考擁有聰明頭腦以及強大魔法的「洛基」，搭配多次解決危機的TVA團隊，到底要怎樣才能讓這群人遇到前所未見的危機，而第四集就是他們的答案，「這集的結尾為觀眾留下很深的懸念，並會讓接下來的故事進入全新的領域」。

湯姆希德斯頓這回再度化身「最帥反派」洛基，他為該劇全心全意奉獻，並積極參與前置作業、角色設計、劇本以及剪輯，凱文懷特也說，湯姆希德斯頓每次與他討論劇本時，不但認定「洛基」是他的生涯代表作角色，更多次強調「洛基的故事還沒有完全發揮潛力」，彷彿預示著接下來會有更多的轉折，請漫威粉絲一定要多多期待。

此外，《洛基》第二季第三、四集故事中，「留存者」強納森梅傑斯也以另一個時空的變體身分再次出現，此次他做為19世紀天才科學家「維多泰姆利」來到TVA，並與關繼威飾演的現代科學天才 「老歐」相見歡，劇中是彼此粉絲的兩人，互動對話也帶來不少喜劇效果，讓觀眾相當期待兩人之後是否可能有更多的互動。

《洛基》第二季由湯姆希德斯頓、歐文威爾森以及奧斯卡最佳男配角關繼威共同主演，一同在時間變異管理局（TVA） 展開全新的冒險故事，試圖解決「時間溜脫」的問題，目前《洛基》第二季已在Disney＋ 上線共四集。