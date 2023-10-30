終場加權指數上漲15.07點、收於16149.68點，漲幅0.11％，成交量萎縮至2135.99億元，為5月15日以來5個半月低量。櫃買指數終場上漲0.61％、收於213.17點，盤中最高上漲0.91％至213.80點，成交量降至577.2億元。

盤面類股尾盤表現普遍轉佳，以電子通路漲逾1.6％、居家生活及光電股漲逾1％領軍，成交量較大的電子股及半導體股收漲0.3％及近0.7％。其他電子股挫跌近2.5％獨弱、金融股亦跌近1％偏弱，橡膠、汽車、塑膠股齊跌近0.5％。

權值股表現強弱分明，法說報喜的聯發科(2454)大漲近7％一枝獨秀，廣達(2382)漲近1.5％居次，統一(1216)及中鋼(2002)穩揚近0.5％，權王台積電(2330)小跌約0.2％。鴻海(2317)重挫近4％獨弱，南亞(1303)及日月光投控(3711)跌近1.5％，金融權值股表現亦疲。

群益投顧指出，美股上周五強弱分歧，台股今日數度觸及5日均線，但量能不出、市場氛圍偏向觀望，且日股及港股續跌造成一定程度牽制，使盤勢呈現量縮膠著狀態。聯發科及鴻海股價強弱懸殊，顯示大額買盤雖見作價指數意圖，但維持謹慎、短線操作心態。

展望後市，由於短線美元轉強、外資心態偏空、指標指標轉弱，分析師認為在籌碼面不佳狀況下，台股指數預期將維持盤整格局。而蘋果秋季第二場新品發表會、美國聯準會公布利率決議、蘋果公布財報等重大事件本周陸續登場，預期將對台股波動帶來較大影響。