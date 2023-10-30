台中市議員王立任拿出照片指出，民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如違規懸掛選舉旗幟。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

台中市議會30日教育文化委員會業務質詢，台中市議員王立任指出，民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如違規懸掛選舉旗幟。（張亦惠攝）

距離明年總統、立委大選不到80天，台中市議員王立任今天質詢時秀出中一選區立委參選人蔡壁如在道路分隔島、公有球場懸掛選舉旗幟的照片，痛批「藍白合，違法亂紀也合」。副市長王育敏回應，此行為不恰當，市府會拆除展現公權力。

台中市議會30日教育文化委員會業務質詢，王立任詢問副市長王育敏，關於選舉期間候選人或政黨懸掛或豎立標語看版等廣告物有什麼規定？道路安全島、公有球場外的圍籬能懸掛嗎？王育敏表示，詳細的規定她不是很熟悉，但作為候選人懸掛旗幟要在合法的地方，至於安全島會影響道路交通安全、公有的地方也不適合懸掛。

王立任表示，依據公職人員選罷法52條第2款第5項，政黨及任何人不得於道路、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物。但經直轄市、縣（市）政府公告供候選人或推薦候選人之政黨使用之地點，不在此限，詢問市府目前有相關公告？王育敏說，目前市府尚未對外公告。

王立任拿出多張蔡壁如在分隔島、公有球場懸掛旗幟的照片，批評市府「藍白合，違法亂紀也合」，詢問王育敏是否因藍白合，市府就默許這樣的行徑？網球場外的旗幟被要求拆除後，竟又掛上更大面的選舉旗幟，非常離譜。

王育敏強調，法律上明定禁止掛看板的地方，台中市政府一定會強力執行拆除，展現公權力。

蔡壁如陣營回應，網球場外懸掛布條為是熱情的支持者與志工懸掛，今天志工已經將布條收起來、處理完畢。分隔島上的布條為浩天宮起馬宴當天活動進行中志工所懸掛，針對布條我們已經要求各區志工進行檢查，確認是否有無掛在不可掛的地方，共同維持市容的整潔。