隨著科技日新月異，手機早已成為當代人不可或缺的生活必需品，因此許多人在為另一伴挑選禮物時，既實用又有質感的手機也會被納入送禮選項，不過禮物的好壞是根據收禮者的主觀意識作為判斷，有時我們滿心歡喜地準備禮物，卻忽略了收禮者的感受，更可能被認為這樣的行為很直男癌！

一名男網友在「Dcard」發文提問，女友去年不小心摔裂新手機的螢幕，雖然經常嫌棄手機難用，但又捨不得高昂的維修費用，於是將就使用螢幕裂成蜘蛛網的舊手機。於是貼心的原PO假藉自己要換新手機的名義，帶著女友去挑選，之後直接將女友挑的手機作為生日禮物送給她，沒想到女友不悅地表示，下次不要再買這麼貴的禮物，甚至要退還給他，更直接地說「送手機的行為很直男癌」，令原PO十分不解，直呼「送女生禮物比高微(高等微積分)還難…」。

對此，究竟該不該送女友手機獲得網友熱烈討論，紛紛留言表示「我覺得就是金錢觀不太一樣，好好跟女友談談吧」、「送她一張00878不知道會不會開心？2萬上下，3個月配息一次」、「可能這樣你生日還要送等值的東西給你？」。

網友幽默表示「送她一張00878不知道會不會開心？2萬上下，3個月配息一次」。(截取自Dcard)

也有使用相同手機的網友表示，「要是你女朋友沒退回去，我就跟她撞機了，哈哈，不過應該沒事啦，請好好珍惜」、「本姑娘就用你送你女朋友的手機，還有，送手機哪裡直男癌了…」；甚至不少網友認為「我只知道是個值得珍惜的女生」、「請珍惜她，這種女生真的不常見」。

網友表示「本姑娘就用你送你女朋友的手機，還有，送手機哪裡直男癌了…」。(截取自Dcard)

然而此篇一出，手機型號也備受矚目，經本報記者調查，該網友贈送的手機為vivo V29，此款自拍時臉上會有女神光，因而有神級美拍人像旗艦手機之稱。其實，「送禮」在華人的文化中，一直都是「禮輕人意重」，不過每個人的價值觀不盡相同，送禮前還是需要了解收禮人的想法，才不會壞了送禮人的好意。