林業及自然保育署台中分署近期集結森林守護人員舉行 4場防範森林火災座談會，針對森林火災熱點提出多項防範作為並達成共識。（林業及自然保育署台中分署提供）

時序漸入深秋，毀滅森林的潛在危機因子—「森林火災」正悄悄醞釀中，台灣森林火災發生原因98％為人為因素造成，林業及自然保育署台中分署近期集結森林守護人員舉行 4場防範森林火災座談會，針對森林火災熱點提出多項防範作為並達成共識，包括清明時期於沙鹿、清水地區辦理金紙集中焚燒，避免公墓火災影響周邊林地，與會社區及部落居民皆深表贊同，成為公私部門合作先鋒助力。

林業及自然保育署台中分署近期集結森林守護人員，分別在雙崎、鞍馬山、麗陽、梨山工作站舉行4場防範森林火災座談會，針對森林火災熱點提出多項防範作為並達成共識。

座談會中針對森林火災熱點提出多項防範作為並達成共識，包括清明時期於沙鹿、清水地區辦理金紙集中焚燒，避免公墓火災影響周邊林地，同時運用高科技器材加強查緝棄置垃圾案件，減少燃燒垃圾引起森林火災情形；於中橫地區邀集台電及工務段施工廠商辦理防範森林火災精準式宣導，避免因施工或用火不慎引起森林火災，梨山地區持續辦理廢棄枝條氣化發電系統使用，降低農墾不慎引火機率等。

林業保育署台中分署指出，台灣森林火災發生原因98％為人為因素造成，自2018年至2023年10月轄區內共發生55件森林火災，分析原因及地點發現，清水及沙鹿地區火災類型多為「民俗祭儀用火不慎(天燈、掃墓等) 」及「圾垃燃燒不慎」，而中橫及梨山地區多為「山區活動用火不慎(營火、炊煮、狼煙、打獵) 」、「農墾引火不慎」、「亂丟菸蒂引起」等原因，因此只要避免人為引火因素，就能有效降低森林火災發生機率。

林業及自然保育署台中分署呼籲，森林資源相當珍貴，需要全民共同保護，於山林從事任何可能引起火星之行為，皆請留心注意避免引起森林火災，勿生火、勿引火燒墾、勿亂丟菸蒂，如不慎失火燒毀他人森林，將可能面臨2年以下有期徒刑、拘役、或易科30萬元以下罰金。