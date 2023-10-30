藍白政黨協商會議今（30）日在台北市登場，會後民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲，與國民黨主席朱立倫發表了共同聲明，然而，備受外界關注的在野總統人選如何產出一事，則沒有提到。對此，國民黨前立委陳學聖認為，柯文哲近日的言行舉止，類似國共內戰期間與國民黨打打談談的共產黨，因此他建議，國民黨應提前為談判破局做準備。

陳學聖今在臉書發文表示，這次朱、柯會給大家的感覺，是外圍的議題都容易有共識，但在最核心的正副總統如何組合，卻依然是團迷霧。他指出，為了推動藍白合，朱立倫一直有在堆疊善意，但柯文哲「是否也誠意十足？」

陳學聖直言，柯文哲這段時間的言行，常常讓他想到國共內戰的情景，在當時，共產黨實力較弱時，會和國民黨談，反之，在強大的時候，就打國民黨，結果在打打談談中，國民黨為了大局，贏了抗日戰爭，卻丟掉江山，拱手讓給了共產黨，「柯P現在和國民黨的打打談談，真的好熟悉。」

陳學聖提到，「歷史是否會重演？」是很多人慢慢浮現的憂心和焦慮，他呼籲，國民黨目前應要為破局做準備，談判才可能成局，要有最壞的打算，才可能有最好的結果，「尤其對手是那打打談談的柯P。」