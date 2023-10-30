近來美國10年期公債殖利率一直徘徊在5%的16年高點附近。美國30年期固定抵押貸款利率逼近8%，新車貸款利率升至7.4%，而二手車貸款利率達到11.4%。

許多人想知道利率可能升到哪裡，以及我們是否會看到1970-80年代那樣的利率水準。根據聯準會的數據，聯準會的聯邦基金利率在1974年達到近13%，在1980年代升至19%。

高盛執行長所羅門（David Solomon）在接受FOX Business Network專訪時淡化了這種可能性，「我在1980年高中畢業，所以我記得那些日子。我不認為我們會重回那個時期，我認為這不太可能，但我確實認為我們將生活在一個較正常化的環境，而不是一個資金免費的環境」。

所羅門提到的「較正常化的環境」可能是指目前介於5.25%～5.50%的利率水準。他預期通膨會變得僵固，尤其在勞動力方面，因此利率存在進一步走高的風險。

美國的勞動力成本正不斷攀升，UPS的卡車司機工會成員最近獲得一份價值約300億美元的5年新約，全美汽車工人聯合會（UAW）領袖在稍早前通過工會與福特汽車新達成的臨時勞資協議，該工會組織也已經與克萊斯勒、瑪莎拉蒂母公司Stellantis達成協議，並持續推進與通用汽車的談判。

市場預期聯準會周三會後將宣布維持基準利率不變，但可能下一次的12月會議再度升息。所羅門對此表示，雖然聯準會可能再次升息，但美國經濟仍可保持穩健。