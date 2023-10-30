鋼琴巨星郎朗除了11月要隨維也納愛樂來台，12月也將到台北流行音樂中心，演奏多首迪士尼動畫金曲，包括《冰雪奇緣》的〈Let it go〉，身為新手爸爸的他表示，希望這些音樂不只是給兒子的禮物，也是給所有觀眾的祝福。

在第一個兒子的出生後，郎朗對迪士尼動畫更有感觸，例如《泰山》裡的父親角色，他也有更深的連結與體會，他表示，「迪士尼的音樂風格多樣，每個人都能從中得到啟發。我希望不同世代的觀眾都能重新體驗我們第一次看到迪士尼電影時的快樂。」

此外，郎朗也是聯合國兒童基金會史上最年輕的親善大使、並在2008年成立「郎朗國際音樂基金會」資助青年鋼琴家，他一直致力於透過自己的影響力培養年輕的聽眾，「我希望能激勵更多孩子相信音樂，並在迪士尼和鋼琴之間建立親密的對話。迪士尼一直與古典音樂有著緊密的聯繫，我希望能擴大這些交流。」

此次音樂會主辦單位也將推行青少年音樂計畫，23歲以下青年及陪同者將享有部分票區6折優惠。演出將於12月22、24日在台北流行音樂中心登場。