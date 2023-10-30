周湯豪上周末於新加坡One Love Asia Festival 音樂節演出。（IMC Live Global提供）
周湯豪上周末於新加坡One Love Asia Festival 音樂節演出。（IMC Live Global提供）
周湯豪上周末於新加坡One Love Asia Festival 音樂節演出。（IMC Live Global提供）
周湯豪上周末於新加坡One Love Asia Festival 音樂節演出。（IMC Live Global提供）

周湯豪上周末受邀於新加坡One Love Asia Festival 音樂節演出，一連帶來11首經典歌曲。有趣的是，以往他潮流icon的舞台魅力總是High到獲女粉脱「罩」致敬，來到新加坡，飆唱到濕身喊熱的他，反而被粉絲拱脫衣，周湯豪笑回：「你很色、很變態喔，叫我脫掉。不行啦！我吃太多海南雞飯了。」幽默逗樂全場粉絲。

周湯豪以〈i GO〉、〈All These Girls〉和〈SNG〉開場，久違新加坡的他在台上電力全開撩粉，邀粉絲關注IG交朋友、求問地方必吃美食、秀Slick Back魔性舞步、邀觀眾開手機燈海互動，還將〈帥到分手〉改歌詞「現在我只想搬到新加坡隔壁」，炒熱全場氣氛。

他笑問粉絲：「那如果我回來開演唱會，你們會來嗎？」獲得粉絲尖叫允諾，周湯豪事後也表示將盡快到新加坡巡演。

已6年沒造訪新加坡的周湯豪，此行一到新加坡就連吃2天海南雞飯，另也吃了道地肉骨茶、拉茶等，而咖椰吐司、叻沙、肉脞麵等則在待吃名單中，但他強調「我真的沒變胖啦⋯我今年整年都是這個體重，整個黑色視覺你們以為我的腰變很粗嘛」。

只是此趟行程緊湊，他僅去了幾個景點，如濱海灣花園、彩虹巷等，「我覺得很美，新加坡現在更美喔！多了很多東西，我太久沒來了，下次來開演唱會就多待一點」，希望盡快回來開演唱會，好好享受新加坡的美景與美食。

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