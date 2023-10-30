周湯豪上周末於新加坡One Love Asia Festival 音樂節演出。（IMC Live Global提供）

周湯豪上周末於新加坡One Love Asia Festival 音樂節演出。（IMC Live Global提供）

周湯豪上周末受邀於新加坡One Love Asia Festival 音樂節演出，一連帶來11首經典歌曲。有趣的是，以往他潮流icon的舞台魅力總是High到獲女粉脱「罩」致敬，來到新加坡，飆唱到濕身喊熱的他，反而被粉絲拱脫衣，周湯豪笑回：「你很色、很變態喔，叫我脫掉。不行啦！我吃太多海南雞飯了。」幽默逗樂全場粉絲。

周湯豪以〈i GO〉、〈All These Girls〉和〈SNG〉開場，久違新加坡的他在台上電力全開撩粉，邀粉絲關注IG交朋友、求問地方必吃美食、秀Slick Back魔性舞步、邀觀眾開手機燈海互動，還將〈帥到分手〉改歌詞「現在我只想搬到新加坡隔壁」，炒熱全場氣氛。

他笑問粉絲：「那如果我回來開演唱會，你們會來嗎？」獲得粉絲尖叫允諾，周湯豪事後也表示將盡快到新加坡巡演。

已6年沒造訪新加坡的周湯豪，此行一到新加坡就連吃2天海南雞飯，另也吃了道地肉骨茶、拉茶等，而咖椰吐司、叻沙、肉脞麵等則在待吃名單中，但他強調「我真的沒變胖啦⋯我今年整年都是這個體重，整個黑色視覺你們以為我的腰變很粗嘛」。

只是此趟行程緊湊，他僅去了幾個景點，如濱海灣花園、彩虹巷等，「我覺得很美，新加坡現在更美喔！多了很多東西，我太久沒來了，下次來開演唱會就多待一點」，希望盡快回來開演唱會，好好享受新加坡的美景與美食。