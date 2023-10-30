Winny現場體驗台灣擲筊文化。（陶麗雅國際提供）

泰國BL劇《My School President》演員Winny與Satang首次以雙人CP組合拜訪台北，兩人28日來台在西門町WESTAR舉辦「Winny Satang 1st Fan Meeting in Taipei 」見面會，兩人一開場合唱〈No one else〉掀起第一波高潮，演唱結束更展現苦練已久的中文，對著現場愛的告白：「好久不見，遇見你是我的幸福！」更加碼現學現賣說起台語：「呷飽未！」

Winny與Satang在今年是二度來台舉辦見面會，問及此刻心境，他們形容：「兩個人跟9個人來不一樣，會比較緊張。」不過到了見面會遊戲環節，他們倆就玩開了，接受「乒乓大挑戰」考驗，三回合激戰之後，獲得了台式手提袋、啤酒對杯、筊杯，Winny更現場擲筊問事，雙手合十祈求模樣、甚至虔心跪下，擲了3次才順利擲到聖筊，引來全場齊聲歡呼。

令人期待到演技大考驗環節，兩人重溫劇中「騎機車雙載」、「雨中撐傘」經典橋段，彼此間充滿曖昧的對話及眼神相視的渴望，讓台下看了尖叫連連，現場更加碼當眾親了對方臉頰，掀起全場高潮， Winny則回應：「有點記不起來台詞了，原本劇中沒有親親，但這次想要在見面會上親給大家看。」

另Satang對於台灣美食念念不忘，更直呼：「麻辣鍋很好吃！這一趟來還沒吃到！很想吃。」據了解，見面會收工後，主辦單位特別安排吃麻辣火鍋做為慶功，藝人團隊大啖美食留下難忘的夜晚。