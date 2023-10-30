由文化部與高雄市文化局攜手推動的「高雄市校園藝術to go體驗計畫」，是以表演藝術、視覺藝術與歷史文化等三大主題規劃的一日藝文主題遊程，讓高中職、國中小學生暢遊高雄豐富多元的藝文場館，9月開學以來廣受學生歡迎，其中的「視覺藝術」遊程串連起高雄市立美術館、兒童美術館、內惟藝術中心、電影館VR體感劇院以及衛武營國家藝術文化中心，實地接觸藝術展覽、創意手作以及VR電影等視聽饗宴，迄今參與師生逾1360人。

計畫結合豐富多元的藝術體驗，圖為學生參與高美館《人類世》導覽並體驗AR作品。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，在文化部「校外文化體驗計畫」的支持下，此次由高美館執行「高雄市校園藝術to go體驗計畫」的視覺藝術遊程，在8月份開放報名、9月校園藝術to go首發車啟動以來，已迎接37間學校1360位師生參與。校外文化體驗是培養藝文人口的一環，對於偏鄉學校更為重要，此次計畫是讓學生參與在地藝術文化之旅的好機會，以此為契機，帶著同學們由校園走入或許不甚熟悉的藝文場域，鼓勵學生接觸藝術、感受藝術，期望透過美感教育的紮根，讓藝術走入孩子們的生活，也讓生活充滿藝術。

參與學生對於高美館《人類世》特展中的作品深感興趣。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高美館特展《人類世－凝視．消逝中的地表》在導覽人員的解說下，讓學子感受到生態環境保護的重要性，旗尾國小李同學說「讓我印象深刻的（作品）是〈孤單大道格〉，因為這棵樹生長需要很長的時間，但砍掉只要5分鐘，所以我們要珍惜大自然給我們的資源」。此外，北嶺國小學童欣賞《黑湧－林純用創作個展》時，更在展場中巧遇藝術家林純用，同學紛紛提出對作品的觀察、好奇與疑問，而藝術家也傾囊相授、為孩子們講解創作理念，同學們開心地表示，能遇到藝術家好幸運！而林純用則說「能夠有小朋友願意來理解我的作品，我才是幸運的」。

內惟藝術中心藝術教育展《蔬菜樂園》鼓勵孩子與作品互動，以身體感官遊戲、學習。（圖片來源：高雄市文化局提供）

在高美館用心規畫及豐富的行程安排下，讓孩子接觸許多視覺與文化饗宴，活動期間校方師生也感受到館方人員的熱情與體貼。孩子接觸許多視覺與文化饗宴，回家肯定有許多回憶可以跟家人分享。高雄校園藝術to go整體活動豐富，有導覽解說，讓大小朋友們了解都市文化，家長都給予活動肯定。

衛武營音樂廳管風琴表演令同學印象深刻。（圖片來源：高雄市文化局提供）

衛武營獨具特色的建築外觀也讓參訪學生留下深刻印象，而在場館導覽中則有大樹國小同學表示「我印象最深刻的是在音樂廳看管風琴表演」，領隊老師則補充，自己是音樂老師，對於衛武營的活動相當有感，表演曲目如小白花、雨夜花等也都在課堂上有教過，從旁觀察同學回饋也是非常好的。

視覺藝術遊程加入手作課程，帶著學生發揮創意打造植物敲染提袋。（圖片來源：高雄市文化局提供）

此次由高美館執行的「高雄市校園藝術to go體驗計畫」視覺藝術遊程預計於112學年度接待來自南部各縣市的師生共70車次、逾2000人次走出校園，在即將達成計畫目標之際，更重要的是期盼透過體驗校外美感教育，讓藝術的種子在每個孩子心中發芽。高美館持續關注偏鄉美感教育，是教育部「文化美感輕旅行」的合作場館之一，並藉由民間企業贊助支持下，在高雄校園藝術to go計畫之外，另有超過2000位學校師生來到高美館體驗藝術，希望在有別於校園的美術教育中，讓孩子能被藝術啟發、產生興趣，進而使藝文能量向下紮根。