面對全球智慧與精準醫療浪潮，高雄市立大同醫院不斷追求卓越，以病人福祉為己任，積極響應並推動藥事智能盤點APP，提升住院病人給藥正確性與及時性，並搭配先進的電子標籤輔助，透過優化藥品管理流程，不僅簡化繁瑣盤點程序，精確掌控藥品庫存，縮短取藥時間，並增加工作人員滿意度，更大大降低紙張使用量，落實減碳永續策略。

大同醫院藥師透過app實現無紙化流程。（圖片來源：大同醫院提供）

大同醫院藥學科盤點藥品時，發現傳統流程繁瑣耗時、錯誤率高，不但耗費紙張，更容易造成藥品囤積管理不易，為此，醫院同仁進行了藥品庫存管理的突破性改革，以提高管理的精確性與便利性。

大同醫院藥學科主任張秀美表示，藥學科與國立中正大學資訊工程系副教授江振國合作創新開發盤點APP，創高醫體系之先，透過智能科技輔助，提高門診藥局的藥品盤點效率，現在藥師只需透過平板掃描藥品標籤，即可快速完成盤點，不但縮短時間，減少錯誤發生。

大同醫院落實電子標籤。（圖片來源：大同醫院提供）

此APP導入人因工程，採用顏色管理和一藥一介面顯示，並內建自動加總計算總量，以減少盤點的困難度，通過圖像式盤點系統平台，藥師能即時追蹤盤點進度和結果，更實現了無紙化流程，節省時間實現環保效益，經統計，APP介入整合後，將原本盤點所耗的70.7小時降低為24.9小時，大幅下降45.8小時，盤點作業錯誤率更從6.9%降為0.5%，效益提升效果驚人。

另外，醫院採用電子標籤技術，取代傳統的紙本標籤，不僅可立即顯示藥品的關鍵信息，還能連接資料庫，並減少紙張浪費，10年推估減少15萬張，落實淨零碳排永續環保無紙化策略。

此外，電子標籤還具有智能亮燈指引功能，大大增強藥品的識別度，進而提升管理效能，同時醫院還引進先進的藥品倉儲機，並推行AI自動化管理和資訊系統輔助，以減少藥品取錯，確保高價值和特殊藥品的庫存準確性，從而降低治療延誤的風險。

大同醫院院長傅尹志強調，確保用藥安全是首要使命，醫院將持續引入最先進的技術，與全球趨勢同步，推動更多的藥事智能應用，以實現更完善的藥事服務，從而確保每一位病人的用藥安全和照護，以期引領新時代的醫療潮流，對社會負起關鍵的社會責任。